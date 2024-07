(Paris) Israël a mis en garde la France jeudi contre de possibles menaces « d’attaques terroristes » contre ses athlètes et ses touristes par des groupes soutenus par l’Iran pendant les Jeux olympiques de Paris.

« Certains cherchent à nuire aux festivités de cet évènement joyeux », a écrit le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, à son homologue français, Stéphane Séjourné, dans une lettre datée de jeudi dont une copie a été communiquée aux médias.

« Nous disposons actuellement d’évaluations de possibles menaces émanant de groupes terroristes iraniens et d’autres organisations terroristes visant à perpétrer des attaques terroristes contre des membres de la délégation israélienne et des touristes israéliens pendant les Jeux olympiques », a ajouté le ministre.

PHOTO OLYMPIA DE MAISMONT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères de la France

La France a mis en place un vaste dispositif de sécurité pour garantir la sécurité des JO (26 juillet –11 août).

Tous les athlètes israéliens présents aux Jeux, qui débutent officiellement vendredi, bénéficieront d’une sécurité personnelle 24 heures sur 24 assurée par les unités d’élite de la police et la gendarmerie françaises, tant à l’intérieur du village olympique qu’à chaque sortie pour des épreuves.

Par ailleurs, Israël a accusé jeudi l’Iran de « terrorisme numérique » visant à « susciter la peur » parmi la délégation israélienne aux Jeux de Paris.

Dans un communiqué, la direction nationale israélienne du cyberespace et le ministère de la Culture et des Sports ont assuré qu’un « groupe de pirates informatiques a ouvert des canaux sur les médias sociaux où ils ont publié des informations personnelles sur les membres de la délégation et leur ont envoyé des messages de menace ».

La campagne a été menée « en essayant d’usurper l’identité d’une organisation française appelée GUD », poursuit le texte sans préciser s’il s’agissait du syndicat d’ultradroite français dissous fin juin par les autorités.

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et le président français Emmanuel Macron ont rejeté mardi la demande palestinienne d’interdire à Israël l’accès aux Jeux de Paris en raison de la guerre à Gaza.

PHOTO ARTURO HOLMES, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, et le président français, Emmanuel Macron

Le Comité olympique palestinien a demandé l’interdiction d’Israël dans une lettre adressée au CIO, affirmant que les bombardements dans la bande de Gaza assiégée constituaient une violation de la trêve olympique.

Mercredi, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a appelé à une alliance mondiale contre « l’axe de la terreur de l’Iran », dans un discours devant le Congrès américain.

L’Iran avait salué l’attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais affirmé qu’il n’était pas impliqué.

Depuis le début de la guerre déclenchée par Israël dans la bande de Gaza après l’attaque du Hamas, les tensions se sont fortement accrues dans la région, avec des attaques commises par des militants soutenus par l’Iran en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen.