PHOTO IBRAHEEM AL OMARI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est embarqué jeudi soir pour une nouvelle tournée de 10 jours en Asie où il entend renforcer les liens avec des alliés clés dans une région où la Chine et les États-Unis se livrent une compétition acharnée.

Agence France-Presse

Cette tournée en Asie – la 18e depuis sa prise de fonctions il y a plus de trois ans – intervient en pleine incertitude politique aux États-Unis après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, lui qui s’est fait fort ces dernières années de renforcer les alliances des États-Unis dans le monde et notamment en Asie-Pacifique.

Le président américain a fait des alliances en Asie une priorité de sa politique étrangère visant « à promouvoir une région indopacifique libre, ouverte et prospère », l’expression consacrée aux États-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d’influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

Le secrétaire d’État américain entamera cette tournée de six pays par Vientiane, au Laos, où il doit participer samedi à une réunion ministérielle des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il pourrait y s’entretenir avec son homologue chinois Wang Yi, en marge de la réunion.

M. Blinken a écourté de 24 heures cette tournée asiatique afin de participer jeudi à la rencontre entre le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, présent à Washington, et le président américain.

Après Vientiane, il doit se rendre à Hanoï, au Vietnam, également samedi, afin de rendre hommage et de présenter ses condoléances aux dirigeants vietnamiens après le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, selon le département d’État.

« Je n’ai jamais vu une demande aussi forte pour plus d’engagements américains dans la région », indiquait lundi le secrétaire d’État adjoint pour l’Asie du sud-est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, en présentant ce déplacement avec des étapes au Laos, au Vietnam, au Japon, aux Philippines, à Singapour et en Mongolie.

Au Japon, puis aux Philippines, M. Blinken participera à des réunions dites « à quatre », incluant le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais et philippins sur fond de « provocations » chinoises en mer de Chine méridionale.

Le chef de la diplomatie américaine doit aussi participer à Tokyo à une réunion du « Quad » (États-Unis, Japon, Australie, Inde).

Après une escale à Singapour centrée sur le renforcement des relations bilatérales, M. Blinken achèvera cette tournée asiatique en Mongolie, pour y renforcer les relations de « peuple à peuple », selon Washington.