(Paris) Emmanuel Macron doit rompre son silence mardi pour préciser ses intentions après les législatives et définir la « trêve olympique et politique » qu’il invoque, face à une gauche qui réclame de gouverner et a fini par se mettre d’accord sur une candidature surprise pour Matignon.