Russie La journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva condamnée à six ans et demi de prison

(Moscou) La journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva a été condamnée à six ans et demi de prison pour des écrits sur l’offensive russe en Ukraine, a annoncé le tribunal lundi, son employeur dénonçant lui un procès « secret » et une « parodie de justice ».