Benyamin Nétanyahou et Joe Biden en octobre 2023

(Jérusalem) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou se rend en début de semaine à Washington, où il doit prononcer mercredi un discours devant le Congrès, une visite bousculée par le retrait de la course à la Maison-Blanche de Joe Biden.

Chloe ROUVEYROLLES-BAZIRE Agence France-Presse

Cette visite intervient après neuf mois de guerre entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien du Hamas à Gaza, qui ont crispé les relations entre Israël et les États-Unis, son premier allié et soutien indéfectible.

Le président israélien Isaac Herzog a été un des premiers à réagir dimanche soir à l’annonce du retrait du président américain, en remerciant Joe Biden « pour son soutien inébranlable au peuple israélien ».

« En tant que premier président américain à s’être rendu en Israël en temps de guerre […] et en tant que véritable allié du peuple juif, il est un symbole du lien indéfectible entre nos deux peuples », déclare M. Herzog dans un message sur X.

Washington s’était cependant agacé ces derniers mois des conséquences de la riposte d’Israël à l’attaque du Hamas le 7 octobre sur son sol, insistant régulièrement sur la protection des civils à Gaza et l’entrée de l’aide humanitaire.

Avec le Qatar et l’Égypte, Washington tente également de relancer les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Il est essentiel de s’assurer qu’on a un plan en place, ce sur quoi on travaille chaque jour, avec les partenaires arabes, avec Israël, […] pour la gouvernance, la sécurité, l’aide humanitaire, la reconstruction » de Gaza, a estimé vendredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

« Et j’imagine que les discussions avec le premier ministre (israélien) vont se concentrer autour de ça », a-t-il ajouté lors d’un forum sur la sécurité à Aspen, aux États-Unis.

Lors de sa visite, d’une durée encore incertaine, M. Nétanyahou rencontrera le président Joe Biden mardi, selon un communiqué dimanche de son bureau, diffusé avant l’annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche.

« L’atmosphère n’a jamais été aussi tendue […] en particulier entre la Maison-Blanche et le premier ministre israélien », commente Steven Cook, spécialiste du Moyen-Orient au cercle de réflexion américain Council on Foreign Relations.

« Nous sommes avec Israël »

Ce n’est d’ailleurs pas à l’invitation de la Maison-Blanche mais à celle des chefs parlementaires républicains et démocrates que M. Nétanyahou se rend à Washington, où il doit s’exprimer devant les élus du Congrès le 24 juillet.

« Je suis ravi du privilège de représenter Israël devant les deux chambres du Congrès et de leur dire la vérité sur notre guerre juste contre ceux qui cherchent à nous tuer », avait-il déclaré début juin après avoir été convié.

Dans leur invitation, les quatre chefs de la Chambre des Représentants et du Sénat ont écrit : « Nous sommes avec l’État d’Israël dans sa lutte contre le terrorisme, notamment en ce moment où le Hamas retient toujours captifs des citoyens américains et israéliens et que ses chefs mettent en danger la stabilité régionale ».

En pleine campagne présidentielle aux États-Unis, « les Républicains tentent de gagner des points à peu de frais auprès des électeurs en montrant qu’ils sont plus favorables à Israël que M. Biden », observe pour l’AFP Yossi Mekelberg, spécialiste des relations israélo-américaines et membre du cercle de réflexion londonien Chatham House.

Le déplacement intervient alors que la pression internationale s’accentue sur Israël, en raison du bilan humain de la guerre (plus de 38 900 morts dans la bande de Gaza, dont une majorité de civils, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas pour Gaza), mais aussi de la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.

Vendredi, la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l’ONU, a jugé « illicite » la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé (Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et bande de Gaza), estimant que celle-ci devait cesser « dans les plus brefs délais ».

Le 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) avait demandé des mandats d’arrêt, notamment contre M. Nétanyahou, pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés dans la bande de Gaza.

« Pas de voyage sans accord »

Sur le conflit à Gaza, Washington met l’accent sur l’après-guerre. « Ce qui sera important lorsqu’on l’aura (un cessez-le-feu), ce sera de s’assurer qu’il y a un plan clair pour l’après », a encore déclaré M. Blinken vendredi.

« Ce dont on ne veut pas, c’est un accord suivi d’une sorte de vide », qui finira par être rempli « soit par un retour du Hamas, ce qui est inacceptable, soit par la prolongation par Israël de l’occupation ce qui […] est inacceptable » aussi, a-t-il ajouté.

Le déplacement sera scruté en Israël, où les familles des otages toujours détenus à Gaza réclament un accord en vue de leur retour lors de manifestations quasi quotidiennes.

« Pas de voyage (à Washington) sans accord préalable », ont encore crié des centaines de proches lors d’un rassemblement mercredi à Tel-Aviv.

« C’est une visite que Nétanyahou voit avant tout comme un moyen de redorer son blason auprès des Israéliens, en se montrant comme le seul leader capable de s’adresser au Congrès américain », estime Michael Horowitz, expert en géopolitique pour la société de conseil en sécurité Le Beck.