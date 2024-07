Churchill en pique-nique, Mussolini en maillot de bain, Macron en motomarine… Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les chefs d’État prennent aussi des vacances. Mais pas toujours avec le même objectif.

Tout le monde en conviendra : c’est un été très politique. Entre la tumultueuse campagne électorale américaine et les législatives en France ou au Royaume-Uni, l’actualité ne semble pas vouloir prendre de répit.

Cela ne veut pas dire que nos dirigeants ne prennent pas de pause. Au contraire.

Comme le raconte Les vacances de l’Histoire, bouquin hautement divertissant écrit par des journalistes du magazine Le Nouvel Obs, les grandes personnalités ne se sont jamais privées d’un séjour à la plage, à la montagne ou dans la nature. Mais ces « vacances » étaient parfois très stratégiques…

Les vacances-diplomatie

Appelons ça joindre l’utile à l’agréable. Dès le XIXe siècle, Napoléon III se rend dans des villes d’eau pour guérir ses problèmes de foie. Mais ses séjours au spa se transforment souvent en « diplomatie thermale », puisqu’il profite de l’occasion pour négocier l’avenir de l’Europe avec ses homologues… pas toujours avec succès, il faut bien le dire.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Xi Jinping et Emmanuel Macron dans un restaurant des Pyrénées, en mai

Cette pratique semble avoir fait des petits. Aujourd’hui, les visites d’État officielles sont régulièrement assorties d’une petite parenthèse « repos » dans la résidence secondaire du dirigeant hôte. Qu’on pense à la récente escapade de Xi Jinping et Emmanuel Macron dans les Pyrénées, visant à « resserrer les liens franco-chinois » (dixit les médias locaux), ou à Camp David, aux États-Unis, où « l’on retire la cravate, mais on continue à suivre les affaires de l’État », souligne Philippe Reynaert, qui a dirigé Les vacances de l’Histoire.

PHOTO DE L’AMIRAUTÉ BRITANNIQUE, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Franklin Delano Roosevelt et Winston Churchill, à Casablanca, en janvier 1943

Bien peu savent par ailleurs qu’après le sommet de Casablanca en janvier 1943, Winston Churchill avait invité Franklin Delano Roosevelt à passer quelques jours de détente à Marrakech. On sait encore moins que les deux hommes d’État avaient pique-niqué sur la route, comme deux tourtereaux en goguette. Surréaliste, quand on pense que le monde était alors à feu et à sang. Mais pour Philippe Reynaert, il ne fait aucun doute que Churchill avait proposé cette escapade à Roosevelt dans le but de « renforcer les liens » entre les deux pays, pour la suite de la Seconde Guerre mondiale. « Il voulait être sûr qu’ils soient deux à commander, parce qu’il voyait très bien que l’Angleterre était plus faible que les États-Unis. »

Les vacances-propagande

Des vacances pour se reposer, bien sûr. Mais pourquoi ne pas en profiter pour promouvoir son image ?

PHOTO DE L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE Benito Mussolini à Riccione, en 1933. À sa droite, le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss.

Dans les années 1920, le dictateur italien Benito Mussolini se met en scène sur la plage de Riccione, une station balnéaire de la mer Adriatique. On le voit nager au milieu des baigneurs, faire du ski nautique et se pavaner sur la plage tout en muscles, comme s’il sortait d’un épisode d’Alerte à Malibu (Baywatch).

« Sauf erreur, c’est le premier chef d’État qui se montre en maillot de bain, qui expose son corps, souligne Philippe Reynaert. Les vacances deviennent un instrument politique qui ne sert plus à faire la diplomatie avec ses pairs, mais de la propagande devant son peuple. D’un côté, il dit : regardez je suis un Italien comme vous, et en même temps je suis un Italien plus fort que vous parce que je suis musclé et que je nage 5 km… C’était à la fois la proximité et la force. »

Quatre-vingts ans plus tard, Vladimir Poutine poussera le concept à son paroxysme.

PHOTO ALEXEY DRUZHININ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Vladimir Poutine, alors premier ministre de la Russie, torse nu et à cheval en Sibérie, en août 2009

Pendant ses vacances d’été entre 2008 et 2012, il se fait prendre en photo torse nu sur un cheval, en train de pêcher dans une rivière de Sibérie ou de piloter un deltaplane. Force brute, beauté sauvage des paysages russes, contrôle de la situation.

Ces photos, qui feront le tour du monde, sont devenues des références en matière de propagande viriliste. Modèle dont s’inspirera peut-être Emmanuel Macron à l’été 2022, au fort de Brégançon, lorsqu’il s’exhibera en motomarine devant les caméras…

Autre approche chez John F. Kennedy, qui se fera abondamment photographier en famille, lors de ses étés à Cape Cod, dans son « chalet » de bord de mer. Cette mise en scène quasi hollywoodienne contribuera pour beaucoup à son image de jeune président parfait, suggère Philippe Raynaert.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM John F. Kennedy et sa famille à Cape Cod, en août 1962

« La Constitution américaine précise que le but du pays est la poursuite du bonheur. En ce sens, il faut toujours montrer qu’un président américain est heureux, qu’il s’est construit un bonheur familial, qu’il est un mari fidèle… même si on sait aujourd’hui que Kennedy se tapait deux filles par jour. Il essayait moins de montrer la force que le bonheur, la santé et la jeunesse. »

Cet exercice ne réussit pas à tout le monde, du reste. Dans les années 1960 et 1970, Mohammad Reza Pahlavi, shah d’Iran, s’exhibe en famille en ski nautique sur la mer Caspienne, ou en ski alpin sur les pentes de Saint-Moritz.

Ces images de réussite sont autant de signes envoyés à ses alliés occidentaux, qu’il souhaite convaincre de sa modernité. Hélas, ces vacances-propagande lui « reviendront en pleine gueule comme un boomerang », souligne Philippe Reynaert. Pour les ayatollahs, ces images « glamour » prouvent que le souverain mène une vie dissolue, voire satanique. À leur manière, elles attiseront le feu de la révolution en 1979…

Les vacances-détente

Et des vacances normales, rien que pour décrocher, ça se peut ? Heureusement, oui, quoique… Une personnalité politique en vacances est souvent en dehors de la ville et logiquement loin de son « palais » et de son armée. Cette absence peut lui jouer des tours. C’est pendant ses vacances à l’été 1964 à Pitsunda que Khrouchtchev a été destitué par un coup de force de Brejnev.

Et c’est pendant qu’il retraite en famille dans sa datcha que Gorbatchev est victime d’une tentative de putsch. « L’été est une saison où l’Histoire peut se déclencher sans être en vacances », note très bellement Philippe Reynaert. Difficile de lui donner tort : la Première Guerre mondiale a été déclenchée au mois d’août et la Seconde un 1er septembre…