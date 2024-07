De nombreux États durcissent leur approche envers les militants écologistes, allant dans certains cas jusqu’à invoquer de manière abusive des lois conçues pour lutter contre le terrorisme ou le crime organisé en vue de décourager même les manifestations et les actes de désobéissance civile pacifiques.

Ce qu’il faut savoir Un nombre croissant d’États durcissent leur position envers les militants écologistes, parfois au point de recourir à des dispositions antiterroristes pour sanctionner des actions pacifiques. Les militants qui sont visés par de telles formes de criminalisation paient un lourd prix puisqu’ils sont socialement stigmatisés et se retrouvent pris dans une difficile et coûteuse bataille juridique. Des analystes relèvent que les élus feraient mieux de concentrer leur attention sur les crises environnementales à l’origine des manifestations plutôt que sur la répression des manifestants.

Dans un récent rapport, le rapporteur des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst, note que ces efforts de criminalisation créent un « climat de peur et d’intimidation » qui décourage les critiques et limite la capacité des sociétés à agir avec l’urgence requise face à la crise climatique en cours.

La mise en garde a un écho particulier aux Philippines, où l’État s’est doté en 2020 sous la gouverne de l’ex-président Rodrigo Duterte d’une loi antiterroriste qui a été utilisée à plusieurs reprises contre des militants écologistes avec des effets délétères.

La loi en question a entraîné la création d’un comité antiterroriste qui a le pouvoir de désigner des individus comme « terroristes » en se basant sur une définition vague du phénomène.

PHOTO BEBETO MATTHEWS, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des peuples autochtones de 2014 à 2020 et militante autochtone pour l’environnement, a été désignée comme « terroriste » aux Philippines en vertu de la loi antiterroriste.

Quatre Autochtones de la Cordillera Peoples Alliance (CPA), qui luttent notamment contre des projets miniers dans le nord du pays, tentent depuis deux ans de se soustraire à cette désignation, qui a été faite, selon eux, de manière arbitraire, sans aucune forme de consultation.

« Toute forme d’acte de dissidence politique légitime, y compris même l’intention d’affirmer sa dissidence, peut être considérée comme du terrorisme », écrit la CPA, qui soutient les militants devant les tribunaux.

Leurs comptes de banque personnels ont été bloqués, rendant leur vie quotidienne extrêmement difficile. Ces soucis financiers s’ajoutent au harcèlement et aux menaces émanant des forces de sécurité.

« Je vis dans les limbes »

Yesid Blanco, un médecin colombien dont le cas a été documenté par l’organisation Global Witness, a aussi été visé par des accusations de terrorisme en raison de son militantisme environnemental.

Le pédiatre a suscité l’ire des autorités après avoir constaté qu’un nombre important de bébés nés de femmes vivant à proximité d’un dépotoir ouvert en 2015 présentaient d’importantes malformations imputables à la présence de métaux lourds.

Après avoir reçu des menaces de mort et appris que les autorités souhaitaient le faire arrêter, il a pris la fuite pour se réfugier aux États-Unis.

« Le dépotoir et les horreurs qu’il a suscitées m’ont coûté ma vie. […] Je vis dans les limbes », a-t-il témoigné.

Dans son plus récent rapport annuel, Global Witness relève que la criminalisation des actions des défenseurs de l’environnement est « une manière efficace et impitoyable » de les faire taire.

Le stratagème isole l’individu visé, qui est plus à risque de subir des attaques, limite sa capacité à travailler et exerce un profond impact « psychologique ». Il l’oblige fréquemment par ailleurs à assumer les frais d’une longue bataille juridique qui se déroule souvent loin de l’endroit où il habite.

Durcissement en Grande-Bretagne

M. Forst notait dans son rapport que plusieurs pays européens identifient le militantisme environnemental comme une « menace terroriste potentielle » et tendent à voir aujourd’hui toute perturbation comme une forme de menace pour la sécurité publique, allant jusqu’à interdire des formes de protestations légales.

La Grande-Bretagne a notamment introduit en 2022 une réforme qui permet aux policiers de restreindre les rassemblements « bruyants » et identifie comme une infraction pénale toute tentative de s’attacher « à une autre personne, à un objet ou à un bâtiment ».

PHOTO SAM TOBIN, ARCHIVES REUTERS Des sympathisants de cinq militants de l’association Just Stop Oil, emprisonnés pour conspiration en vue de causer une nuisance publique, manifestent après le prononcé de la sentence à Londres, en juin

Emily Barrett, spécialiste en droit environnemental rattachée au King’s College de Londres, note en entrevue que les tribunaux ont durci leur position envers les militants environnementaux, allant dans certains cas jusqu’à leur interdire d’évoquer leurs motivations écologiques lorsqu’ils tentent de se défendre en justice.

Dans la même veine, une femme retraitée qui brandissait devant un palais de justice une affiche priant les jurés dans une cause visant un groupe environnemental d’agir selon leur conscience a été citée pour outrage au tribunal.

La cause, menée par le procureur général, a subséquemment été rejetée par un tribunal.

Le durcissement observé en Grande-Bretagne et ailleurs est favorisé par la représentation négative que font « de plus en plus souvent » les élus et les médias de défenseurs de l’environnement, note M. Forst, qui avait fustigé l’utilisation du terme « écoterrorisme » par un ministre français après une manifestation ayant tourné à l’affrontement en 2023 dans la commune rurale de Sainte-Soline.

Dan Berger, un auteur et historien qui s’intéresse à l’évolution du militantisme aux États-Unis, note que les attentats du 11 septembre 2001 et les réformes légales qui ont suivi, notamment l’adoption du Patriot Act, ont « ouvert la porte » dans le pays à l’utilisation de dispositions antiterroristes contre des militants écologistes.

Les cas portaient initialement sur des actions extrêmes, par exemple des incendies criminels, mais tendent à s’élargir aujourd’hui à des formes variées de manifestations, dont des actes de désobéissance civile pacifiques, note l’analyste.

Il impute en partie la situation à l’action d’élus républicains qui sont déterminés, dans leur État respectif, à faire payer un plus grand prix aux militants plutôt que de se concentrer sur les problèmes environnementaux au cœur de leurs actions.