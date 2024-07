(Beyrouth) Le groupe islamiste libanais Jamaa Islamiya, proche du Hamas palestinien, a annoncé la mort d’un de ses cadres jeudi dans une frappe israélienne qui a visé son véhicule dans l’est du Liban.

Agence France-Presse

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah libanais et des groupes alliés, qui soutiennent le mouvement islamiste palestinien, échangent quotidiennement des tirs à la frontière entre le Liban et Israël.

Dans un communiqué, la Jamaa Islamiya a annoncé la mort de son « commandant », Mohamad Hamed Jbara, dans un « raid sioniste (israélien) odieux ».

L’agence de presse officielle libanaise ANI a précisé que « le responsable de la Jamaa Islamiya, Mohamad Hamed Jbara », a été tué dans une frappe de « drone ennemi » ayant visé son pick-up à 6 h 30 (23 h 30 heure de l’Est) dans la région de la Békaa.

Formée en 1960, la Jamaa islamiya appartient au courant des Frères musulmans, tout comme le Hamas. Avec sa branche militaire connue sous le nom de « Forces de l’aube », elle a été la cible de plusieurs frappes israéliennes depuis le début de l’escalade le 8 octobre à la frontière entre le Hezbollah et Israël.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont également annoncé la mort de Mohamad Jbara, décrit comme un « preux chevalier ». L’armée israélienne a confirmé que son aviation avait « éliminé » Mohamad Jbara lors d’une frappe sur la Békaa, l’identifiant comme « un membre du Hamas au Liban ».

Il était responsable du lancement de missiles et avait mené des « attaques terroristes » contre Israël, « y compris des attaques coordonnées avec l’organisation terroriste Jamaa Islamiya », selon le communiqué de l’armée.

Un responsable de la Jamaa Islamiya avait déclaré à l’AFP que deux membres du groupe étaient des gardes du corps du numéro deux du Hamas, Saleh Arouri, tués avec lui lors d’une frappe en janvier imputée à Israël dans la banlieue sud de Beyrouth.

Les violences qui ont éclaté à la frontière israélo-libanaise en marge de la guerre à Gaza ont fait 512 morts au Liban, en majorité des combattants, dont neuf de la Jamaa Islamiya, mais incluent au moins 104 civils, selon un décompte de l’AFP. Du côté israélien, 17 soldats et 13 civils ont été tués, selon les autorités.