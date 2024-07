(Kyiv) L’Ukraine a annoncé jeudi avoir livré une première cargaison de 1000 tonnes de farine de blé destinée à la population palestinienne, prise « au milieu du conflit entre Israël et le Hamas » à Gaza.

Agence France-Presse

« La Palestine a reçu 1000 tonnes de farine de blé dans le cadre du programme humanitaire “Grain from Ukraine” », a annoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon cette source, « cette cargaison est la première des trois livraisons destinées à la Palestine depuis l’Ukraine dans le cadre de cette initiative ».

Elle « apportera une aide alimentaire à plus de 100 000 familles prises au milieu du conflit entre Israël et le Hamas », a indiqué sur le réseau social X le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Le responsable a jugé « vitale » cette aide pour les « civils innocents qui souffrent d’insécurité alimentaire et sont menacés de famine ».

Le transport des céréales récoltées sur les territoires de l’Ukraine, sous contrôle de Kyiv ou de la Russie, a été un des points cruciaux dès le début de la guerre en 2022, en raison de la dépendance de nombreux pays d’Afrique ou du Moyen-Orient.

Malgré les menaces de Moscou d’attaques sur les bateaux navigant dans la zone, l’Ukraine, l’un des principaux producteurs de céréales au monde, a mis en place depuis l’été 2023 un couloir en mer Noire pour exporter ses marchandises, indispensables pour la sécurité alimentaire mondiale.