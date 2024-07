Présidence de l’Assemblée française Quatre candidats au second tour, possible entente droite-macronie

(Paris) Qui pour se hisser au perchoir ? Quatre candidats sur six se sont maintenus pour le second tour de l’élection du président de l’Assemblée nationale, sur fond d’une potentielle entente entre la macronie et la droite qui pourrait sourire à Yaël Braun-Pivet, voire dessiner une ébauche de coalition gouvernementale.