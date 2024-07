États-Unis Des orages et tornades ont fait un mort

(Chicago) Des tempêtes qui ont accouché de nombreuses tornades ont traversé l’Iowa, l’Illinois ― y compris Chicago ― et l’Indiana lundi, renversant des arbres et des poteaux électriques et coupant l’électricité à plus de 460 000 clients et entreprises. Dans l’Indiana, une femme est décédée quand un arbre est tombé sur une maison, ont indiqué les autorités.