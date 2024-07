PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Washington) De nombreux dirigeants mondiaux ont exprimé dimanche leur indignation après la tentative d’assassinat de l’ex-président américain Donald Trump, visé par des tirs et blessé lors d’un rassemblement en Pennsylvanie samedi.

Agence France-Presse

Lisez « Dégoût et condamnation sur la scène canadienne »

L’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a été touché à l’oreille droite. Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, deux autres spectateurs sont grièvement blessés.

ONU/OTAN

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné « sans équivoque cet acte de violence politique ».

« La violence politique n’a aucune place dans nos démocraties. Les alliés de l’OTAN se tiennent unis pour défendre notre liberté et nos valeurs », a déclaré de son côté sur X le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Amériques

« Tout le monde doit condamner » ces tirs, a déclaré le président américain Joe Biden, qui a parlé samedi soir avec son rival à l’élection présidentielle de novembre.

Le dirigeant brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé les défenseurs de la démocratie et du dialogue politique à « condamner fermement » l’attaque.

« En tant que pays ayant souffert de la violence, nous réaffirmons qu’elle n’a pas sa place dans le débat politique et électoral », a déclaré le gouvernement colombien.

« Malgré nos profondes divergences idéologiques et politiques, la violence, d’où qu’elle vienne, doit toujours être rejetée par tout le monde », a souligné le président bolivien Luis Arce.

Europe

Pour le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, « une fois encore, nous sommes témoins d’actes de violence inacceptables contre des représentants politiques ».

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, « choquée par la fusillade », a déclaré que « la violence politique n’a pas sa place dans une démocratie ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d’« ignoble » la tentative d’assassinat, estimant que la violence politique constitue une menace pour la démocratie.

Pour le président français Emmanuel Macron, « c’est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l’indignation du peuple américain ».

Le premier ministre britannique Keir Starmer a fait part de sa consternation : « la violence politique sous quelque forme que ce soit n’a pas sa place dans nos sociétés ».

Son homologue hongrois Viktor Orban a envoyé « pensées et prières » à Donald Trump « en ces heures sombres ».

La cheffe du gouvernement ultraconservateur italien Giorgia Meloni a exprimé « sa solidarité », demandant que « le dialogue et la responsabilité aient le dessus sur la haine et la violence ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’« une telle violence n’a pas de justification et aucune place dans ce monde ».

Pour la Russie, qui a également condamné l’attaque, elle n’est pas une surprise. « Après de nombreuses tentatives pour écarter le candidat Trump de l’arène politique en utilisant d’abord des outils juridiques […] il était évident pour tous les observateurs extérieurs que sa vie était en danger », selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

PHOTO SAMUEL CORUM, AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Biden s’est exprimé depuis Rehoboth Beach, au Delaware, après que son adversaire Donald Trump a été blessé lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie.

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s’est dit « consterné », estimant que « la violence politique est inacceptable dans nos sociétés démocratiques ».

La tentative d’assassinat de Trump est un « moment de choc non seulement pour l’Amérique, mais aussi pour l’ensemble du monde libre et démocratique », a estimé le chef de l’État polonais Andrzej Duda.

Son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamné fermement « la tentative d’assassinat contre le 45e président et candidat à la présidence des États-Unis ».

Asie

Le président chinois Xi Jinping a exprimé dimanche « sa compassion et sa sympathie » à Donald Trump. « La Chine suit avec attention la situation relative à la fusillade dont a été victime l’ex-président Donald Trump », a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a appelé à « rester fermes face à toute forme de violence qui défie la démocratie ».

Son homologue indien Narendra Modi s’est dit « très inquiet ». « Je condamne fermement cet incident. La violence n’a pas sa place en politique et dans les démocraties », a-t-il dit.

Quant au premier ministre australien Anthony Albanese, il a qualifié de « préoccupante » cette attaque, exprimant son soulagement de savoir M. Trump sain et sauf. Pour lui, « la violence politique sous toutes ses formes (n’est) jamais acceptable dans nos démocraties ».

Le président philippin Ferdinand Marcos s’est déclaré soulagé que l’ancien président Donald Trump « se porte bien ».

Proche-Orient

« Nous prions pour sa sécurité et son prompt rétablissement », a écrit le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Dans un deuxième temps, à l’issue d’une réunion du cabinet israélien dominée par la tentative d’assassinat de Donald Trump, M. Nétanyahou a déclaré avoir lui-même reçu « un flot de menaces explicites de meurtre ».

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a souhaité que la campagne électorale américaine se poursuive dans « une atmosphère pacifique et saine ».

Le ministère des affaires étrangères du Qatar a déclaré qu’indépendamment des motifs de l’attaque, elle montre « la nécessité d’adopter le dialogue et des moyens pacifiques et d’éviter la violence politique et la haine pour résoudre les conflits à tous les niveaux ».

Afrique

« L’attaque est detestable et dépasse les normes démocratiques. La violence n’a pas sa place en démocratie », a réagi sur X Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique qui « est en ce moment solidaire des États-Unis ».

« Je suis horrifié » par cet « acte odieux », a dit de son côté sur X le président sénégalais récemment élu, Bassirou Diomaye Faye : « les valeurs démocratiques universelles et la liberté de choix du peuple américain ne doivent pas être réduites au silence ».

Vatican

Le Saint Siège a exprimé sa « préoccupation » à la suite de cette attaque qui « blesse les personnes et la démocratie ».