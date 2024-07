(Manila) Les États-Unis ont renouvelé vendredi leur appel à la Chine pour qu’elle mette fin à ses actions agressives en mer de Chine méridionale, affirmant qu’un réseau plus large d’alliances de sécurité a émergé pour préserver l’État de droit dans les eaux contestées.

Jim Gomez Associated Press

La plus haute diplomate de Washington à Manille a été rejointe par ses homologues des principaux alliés occidentaux et asiatiques, dont le Japon et l’Australie, lors d’un forum à Manille pour exprimer son inquiétude face à l’intensification des hostilités dans les eaux contestées, en particulier entre la Chine et les Philippines. Ils se sont engagés à contribuer à défendre un ordre fondé sur des règles dans la région Indo-Pacifique.

Dans la pire confrontation jusqu’à présent, le personnel des garde-côtes chinois armé de couteaux, de lances et d’une hache à bord de bateaux à moteur a percuté à plusieurs reprises deux navires de ravitaillement de la marine philippine le 17 juin lors d’un affrontement chaotique sur le récif de Second Thomas contesté. Des marins philippins ont été blessés et sept fusils de cette marine ont été saisis.

La Chine et les Philippines se rejettent mutuellement la responsabilité de cet incident, le dernier d’une série d’affrontements en haute mer depuis l’année dernière. Outre la Chine et les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taiwan sont aux prises avec des conflits territoriaux qui durent depuis des décennies.

« Avec le soutien d’un réseau d’alliances et de partenariats de plus en plus interconnectés, les États-Unis continuent d’exhorter la [Chine] à cesser le harcèlement croissant et dangereux des navires philippins opérant légalement dans la zone économique exclusive des Philippines », a déclaré l’ambassadrice américaine MaryKay Carlson au forum.

La Chine devrait « cesser d’interférer avec la liberté de navigation et de survol de tous les États opérant légalement dans la région, a déclaré Mme Carlson. Le nombre de condamnations de la communauté internationale est de plus en plus important et témoigne de notre détermination commune à soutenir les règles et normes internationales qui profitent à tous ».

L’administration Biden a renforcé un ensemble d’alliances de sécurité en Asie comme contre-mesure contre une Chine de plus en plus affirmée. Cela concorde avec les efforts du président philippin Ferdinand Marcos pour renforcer la défense territoriale de son pays. Pékin s’est opposé à la construction d’une alliance par Washington et s’est engagé à plusieurs reprises à défendre ses intérêts territoriaux à tout prix.

Le forum marquait l’anniversaire d’une décision rendue en 2016 par un groupe d’arbitrage à La Haye, aux Pays-Bas, qui invalidait les vastes revendications de la Chine dans la mer de Chine méridionale sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Pékin a refusé de se joindre à l’arbitrage initié par les Philippines, a rejeté la décision et continue de la défier.

Des dizaines de manifestants ont organisé séparément un rassemblement vendredi pour marquer l’anniversaire de la décision arbitrale dans la banlieue de Quezon, agitant de petits drapeaux philippins et posant des affiches sur lesquelles on pouvait lire : « La Chine dehors ! » et « Vive la victoire de l’arbitrage ».

L’ambassadeur australien HK Yu a déclaré que l’incident du 17 juin survenu sur le récif était « une escalade d’un comportement profondément inquiétant de la part de la Chine… qui menace des vies et crée des mauvais calculs et d’escalade ».

« Les Philippines ne sont pas seules à relever ce défi, a déclaré M. Yu. Je peux vous le dire, vous pouvez compter sur l’Australie. »

« En tant qu’alliés, partenaires et amis, nous sommes unis pour naviguer dans ces eaux incertaines et défendons les principes fondamentaux qui protègent nos eaux communes », a déclaré l’ambassadeur du Japon Kazuya Endo lors du forum auquel ont participé des diplomates basés à Manille et de hauts responsables de la sécurité philippine.

Le Japon, qui a son propre différend avec la Chine en mer de Chine orientale, a fourni des navires de patrouille et un système de radar côtier pour renforcer la capacité des Philippines à défendre ses intérêts territoriaux en mer de Chine méridionale.

Le conseiller philippin à la sécurité nationale, Eduardo Ano, a appelé au soutien international pour inciter la Chine à se conformer à la décision d’arbitrage. Manille, a-t-il déclaré, chercherait une solution pacifique aux différends, mais continuera « à tenir bon et à repousser la coercition, l’ingérence, l’influence malveillante et d’autres tactiques » qui cherchent à mettre en danger le pays.