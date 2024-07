Affaire Stormy Daniels Les avocats de Trump veulent renverser sa condamnation

(New York) Les avocats de Donald Trump exhortent le juge chargé de l’affaire du paiement dissimulé à Stormy Daniels, à New York, à annuler sa condamnation et à classer l’affaire à la suite de la récente décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle.