(Boulogne-sur-Mer) Quatre migrants sont morts noyés vendredi au large des côtes septentrionales de la France, lors d’une traversée de la Manche que des milliers de candidats à l’exil empruntent chaque année au péril de leur vie pour gagner le Royaume-Uni.

Jerome NOEL Agence France-Presse

Une soixantaine de personnes avaient quitté les côtes françaises proches de Boulogne-sur-Mer vers 2 h (heure locale), mais leur bateau pneumatique s’est retrouvé en difficulté à l’aube, a indiqué la préfecture maritime.

Un boudin s’est dégonflé, a constaté le navire de sauvetage Minck, qui s’est rapidement porté à leur secours vers 4 h 30, avec l’aide d’un bateau de pêche naviguant à proximité, selon la même source.

Quelque 56 passagers ont pu être sauvés, a détaillé à la presse le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billant, dont certains étaient « à l’eau à la dérive, et d’autres encore accrochés au boudin de leur embarcation disloquée », selon la préfecture maritime.

Quatre hommes sont décédés, dont la nationalité pourrait être « somalienne, érythréenne ou éthiopienne », selon M. Billant, et neuf rescapés ont été hospitalisés en urgence relative.

« Un seul migrant était porteur d’un gilet de sauvetage, et […] quelques autres étaient munis de chambres à air », a déploré le préfet, décrivant « des embarcations de très mauvaise qualité, car sous-gonflées, sans plancher, sous-motorisées ».

La panique

« Quand on est arrivés, c’était la panique : il faisait encore nuit, on entendait crier, le vent et le courant étaient très forts », raconte David Malfoy, patron du bateau de pêche Le Caprice des Temps, qui a sauvé 14 migrants, pour la plupart des hommes jeunes, somaliens selon leurs dires.

« On a lancé tout ce qu’on pouvait à l’eau, bouées, gilets de sauvetage. Il fallait aller très vite, car ils n’avaient pas de gilet », raconte-t-il à l’AFP. « On les a remontés à mains nues, et c’était d’autant plus dur que certains s’accrochaient aux autres ».

Le drame porte à 20 le nombre de migrants décédés dans des circonstances similaires depuis le début de l’année, selon le préfet. Depuis janvier, la préfecture a recensé 344 tentatives de traversées, ce qui fait presque de deux chaque jour. Vendredi, un deuxième bateau a été secouru, parti du Touquet avec 40 migrants à bord.

La nouvelle ministre britannique de l’Intérieur Yvette Cooper a déploré cette tragédie « atroce » sur X, s’engageant à « accélérer notre action avec nos partenaires internationaux pour poursuivre et faire tomber les dangereux réseaux de passeurs ».

Une enquête a été confiée à l’Office français de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) et les survivants non hospitalisés ont été « pris en charge pour être entendus dans un premier temps en qualité de témoin », selon le parquet de Boulogne-sur-Mer. Cet été, plus de 1000 policiers et gendarmes sont déployés sur le littoral pour lutter contre l’immigration illégale.

Parmi les plus fréquentés au monde, le détroit du Pas-de-Calais a été le théâtre ces dernières années de nombreux naufrages, le pire ayant eu lieu en 2021 quand 27 migrants, majoritairement des Kurdes irakiens âgés de 7 à 46 ans, sont morts noyés. Cela ne décourage pas les migrants de s’embarquer.

Plus de 12 000 personnes ont atteint les côtes anglaises clandestinement en 2024, surtout depuis la France, selon des chiffres officiels britanniques mi-juin, en hausse de 18 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les migrants arrivés de manière irrégulière sont désormais interdits de demander l’asile au Royaume-Uni, et les travaillistes, qui ont enterré un dispositif prévoyant de les expulser vers le Rwanda, se sont engagés à renforcer le contrôle de la Manche.