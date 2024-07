(Paris) La France a dénoncé jeudi le mandat d’arrêt émis par la Russie contre l’opposante en exil Ioulia Navalnaïa, qui constitue selon Paris « une étape supplémentaire dans la dérive autoritaire du régime russe ».

Agence France-Presse

« Cette décision est cynique et révoltante, alors que les autorités russes sont responsables du décès injustifiable d’Alexeï Navalny en prison le 16 février 2024 », écrit la diplomatie française dans une déclaration.

« Celle-ci démontre la détermination du régime russe à entraver la reprise par Ioulia Navalnaïa du combat d’Alexeï Navalny contre la corruption et en faveur de la liberté d’expression », ajoute le Quai d’Orsay, en saluant « le courage et la détermination de Mme Navalnaïa ».

La Russie a annoncé mardi avoir émis un mandat d’arrêt contre la veuve d’Alexeï Navalny, accusée de « participation à un groupe extrémiste ».

Le tribunal Basmanny de la capitale russe a aussi ordonné par contumace le placement en détention provisoire de l’opposante, qui réside à l’étranger.

Mme Navalnaïa a juré de reprendre le flambeau de son mari, l’ennemi numéro un de Vladimir Poutine, après sa mort dans des circonstances troubles dans sa prison de l’Arctique en février 2024.