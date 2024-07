(Washington) L’ancien président américain Donald Trump recevra dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, le premier ministre hongrois Viktor Orban à l’issue du sommet de l’OTAN jeudi, a indiqué l’entourage du candidat républicain.

Agence France-Presse

La rencontre intervient alors que les Européens s’inquiètent d’un éventuel retour à la Maison-Blanche de Donald Trump en novembre et au terme d’un périple international qui a vu M. Orban se rendre à Kyiv, avant Moscou, puis Pékin pour chercher une voie de résolution au conflit en Ukraine.

Donald Trump et Viktor Orban sont liés par une admiration mutuelle, et se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Le slogan des six mois de présidence hongroise de l’UE « Make Europe Great Again » est directement inspiré du « Make America Great Again » de Trump.

Au sommet de Washington, le dirigeant hongrois, qui ne s’est guère épandu devant la presse, est apparu isolé, mis en cause par nombre de dirigeants européens qui ont dénoncé son déplacement à Moscou où il s’est entretenu avec le président Vladimir Poutine.

« Je crois qu’il n’y a vraiment aucune utilité à aller discuter avec des régimes autoritaires », a déclaré devant la presse le président finlandais Alexander Stubb, se disant « fondamentalement en désaccord » avec le premier ministre hongrois.

« Viktor Orban n’a pas de mandat de l’alliance, ni de l’Union européenne, pour mener une quelconque forme de négociation », a-t-il dit.

« Il peut le faire en son nom propre. Mais je ne suis pas du tout d’accord avec cela », a ajouté le dirigeant, tandis que le président du Conseil européen, Charles Michel, renchérissait en soulignant que M. Orban ne représentait que lui-même.

La Hongrie occupe depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l’UE, une fonction de coordination des travaux législatifs qui n’autorise pas à s’exprimer au nom des Européens sur la scène internationale.

Or, M. Orban est accusé d’abuser de cette position. Sa visite à Moscou pour discuter des voies d’un « cessez-le-feu » en Ukraine rompait avec la position européenne de soutien total à Kyiv et d’isolement de la Russie, réaffirmée lors du sommet.

Quant à la visite chez Donald Trump, elle intervient alors que l’ombre de ce dernier a plané tout au long du sommet sur fond d’interrogations sur le maintien de la candidature du président américain Joe Biden à un second mandat en novembre.