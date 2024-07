(Washington) Le président français Emmanuel Macron a assuré jeudi à ses alliés de l’OTAN que la France continuerait à remplir ses « engagements internationaux » et à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », en dépit de l’incertitude politique au sortir des législatives.

Agence France-Presse

« J’ai pu confirmer à l’ensemble de mes homologues et alliés que la France aurait une approche de continuité de ses engagements internationaux, qu’il s’agisse de l’Europe, de l’Alliance ou du soutien à l’Ukraine, car les forces politiques qui constituent une majorité à l’Assemblée sont en faveur de ces lignes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Washington à l’issue d’un sommet de l’OTAN.

« En aucun cas ce sont les forces qui les remettaient en cause qui ont dégagé une majorité et ça les a rassurés », a-t-il ajouté, visant les extrême droite et gauche.

« Par ailleurs, la France a une Constitution claire en ces domaines qui permet d’assurer la continuité de sa politique étrangère et sa crédibilité internationale », a-t-il encore souligné.

Le chef de l’État s’est en revanche refusé à tout commentaire sur la situation politique intérieure de la France depuis Washington.

Selon lui, ses homologues sont « soulagés », car le « risque d’avoir une formation politique qui remette en cause la présence dans le commandement intégré de l’OTAN, qui questionne pour une autre notre dissuasion, qui remette en cause profondément l’aide à l’Ukraine » s’estompe. Il faisait ainsi une allusion voilée aux positions du Rassemblement national sur l’OTAN et de la France insoumise sur la politique de dissuasion.

Notre soutien continue de faire la différence et doit permettre à l’Ukraine de répondre aux attaques russes. Nous continuerons de l’appuyer aussi longtemps que nécessaire. Emmanuel Macron, président français

« C’est dans cet esprit que des décisions importantes ont aussi été prises ici à Washington pour ancrer notre soutien dans la durée et progresser vers l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. »

Il a par ailleurs estimé que le premier ministre hongrois Viktor Orbán, lors de ses déplacements en Russie ou en Chine, n’avait « aucun mandat » de l’UE et n’avait engagé que son seul pays.

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Viktor Orbán, premier ministre hongrois

« Je pense qu’il est tout à fait légitime, et je suis attaché à la souveraineté des États et l’indépendance de leur diplomatie, qu’un chef de gouvernement puisse se rendre dans un État qu’il choisit », a-t-il dit.

« Simplement il ne doit y avoir aucune ambiguïté : il ne l’a pas fait en tant que président ce semestre avec des responsabilités européennes », a-t-il ajouté alors que la Hongrie a pris le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l’UE.

« Et donc c’est en tant que premier ministre hongrois qu’il a pu se rendre dans ces pays, c’est très utile […], mais en faisant ses visites il ne nous a en rien engagés parce qu’il ne nous a en rien informés au préalable et n’a reçu aucun mandat », a-t-il conclu.

Viktor Orbán a suscité colère et incompréhension au sein de l’Union européenne en rendant visite à Vladimir Poutine, une « initiative de paix » non concertée avec les Vingt-Sept.