La rhétorique de l’OTAN sur la responsabilité de la Chine en Ukraine est injustifiée et malveillante. Nous exhortons l’OTAN à réfléchir aux causes profondes de la crise et à ses propres actions, à écouter attentivement la voix juste de la communauté internationale et à prendre des mesures concrètes pour apaiser la situation, au lieu de rejeter la faute sur d’autres.