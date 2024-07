(Washington) Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions visant des extrémistes israéliens accusés d’attiser les violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui, nous imposons des sanctions à trois personnes et cinq entités israéliennes liées à des actes de violence contre des civils en Cisjordanie », a indiqué le département d’État dans un communiqué, précisant notamment avoir ciblé l’organisation Lehava dirigée par Ben Zion Gopstein.

Premier soutien d’Israël, Washington accuse notamment cette organisation extrémiste d’avoir été « impliquée dans des actes de violence répétés à l’encontre des Palestiniens ». Lehava a répliqué dans un communiqué qu’elle continuerait d’« agir sans crainte ».

« Les mesures de Biden ne nous dissuaderont pas », a-t-elle affirmé, accusant le président américain de faire « preuve d’une attitude condescendante dans tous les domaines possibles » et de ne pas comprendre « ce qui se fait autour de lui ».

Le département d’État sanctionne également quatre avant-postes de colonies, « utilisés comme bases pour des actions violentes visant à déplacer des Palestiniens ».

« Les avant-postes de ce type ont été utilisés pour perturber les pâturages, limiter l’accès aux puits et lancer des attaques violentes contre les Palestiniens voisins », selon le département d’État.

Les avant-postes, des colonies dites « sauvages », sont construits sans autorisation d’Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967 et où les violences ont connu une forte recrudescence depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Des dizaines d’entre eux ont été établis en Cisjordanie occupée, en plus des colonies autorisées par les autorités israéliennes. De taille très variable, ils peuvent aller de quelques tentes à des préfabriqués reliés aux réseaux d’eau et d’électricité.

Qu’elles soient autorisées ou non par les autorités israéliennes, toutes les entreprises de colonisation en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international.

« Les États-Unis restent profondément préoccupés par la violence extrémiste et l’instabilité en Cisjordanie, qui compromettent la sécurité d’Israël », et « encouragent le gouvernement israélien à prendre des mesures immédiates pour que ces personnes et entités rendent des comptes », a ajouté le département d’État.

En juin, plusieurs ONG avaient accusé l’armée israélienne de soutenir activement la violence de certains colons juifs, enhardis par des ministres d’extrême droite. Les sanctions américaines, largement symboliques, gèlent les avoirs éventuels de ces personnes ou entités aux États-Unis et interdisent toute transaction financière avec eux.

Environ 490 000 Israéliens sont installés en Cisjordanie dans ces colonies, au milieu de trois millions de Palestiniens. L’ONU réclame depuis des années à Israël, sans succès, de « geler toutes ses activités de peuplement » en Cisjordanie.