(Pékin) La Chine souhaite renforcer l’influence de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), groupe en pleine croissance qui comprend l’Inde, la Russie ou encore les pays d’Asie centrale, avec l’ambition d’en faire un contrepoids à l’Occident.

Les dirigeants des États membres de ce bloc de nations, aux intérêts parfois divergents, se sont réunis la semaine dernière à Astana, au Kazakhstan. L’occasion pour le président chinois Xi Jinping d’appeler la Russie (son partenaire stratégique) et les autres participants à « se soutenir fermement les uns les autres ».

L’OCS a été fondée en 2001 par Pékin et Moscou. Elle a pris un nouvel élan ces dernières années sous l’impulsion de ses deux fondateurs et est pensée comme une plateforme de coopération, avec un accent sécuritaire et économique.

Le bloc a accueilli récemment deux nouveaux membres : l’Iran en 2023 et la Biélorussie cette année. Ils sont venus rejoindre la Chine, l’Inde, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan.

Le sommet d’Astana s’est déroulé quelques jours avant celui de l’OTAN, qui se tient actuellement à Washington et où l’alliance militaire occidentale a réaffirmé son ferme soutien à l’Ukraine face à la Russie, membre de l’OCS.

La Chine assume désormais la présidence tournante de l’organisation et nombre d’analystes s’attendent à ce qu’elle en profite pour encourager la collaboration au sein de l’alliance, afin d’y renforcer par la même occasion sa propre influence.

L’OCS se définit de façon croissante comme proposant une vision alternative de l’ordre mondial, face à l’ordre traditionnel qui date de l’après-guerre et est dirigé par les États-Unis et d’autres puissances occidentales. Bates Gill, analyste au cabinet américain National Bureau of Asian Research

Xi et Poutine

L’élargissement de l’organisation internationale vers de nouveaux membres peut également être perçu comme répondant aux appels répétés de Xi Jinping et de son homologue russe Vladimir Poutine à résister à l’influence occidentale.

L’OCS dit représenter 40 % de la population mondiale et quelque 30 % du PIB planétaire. Mais ses membres ont des systèmes politiques différents et sont parfois en désaccord sur certains sujets.

La Chine va vouloir accélérer les échanges commerciaux entre États membres, notamment en raison de son propre ralentissement économique, estime Zhang Xiaotong, directeur du Centre d’études sur la Chine et l’Asie centrale à l’université KIMEP (Kazakhstan).

Pékin va probablement « encourager la paix sur le continent eurasien et placer l’économie au centre de l’ordre du jour de l’OCS afin de stimuler sa croissance » économique, affirme-t-il à l’AFP. La Chine et la Russie ont régulièrement utilisé l’OCS pour renforcer leurs propres liens avec les pays d’Asie centrale et les deux puissances rivalisent encore d’influence dans la région.

En parallèle, elles présentent de plus en plus l’organisation comme concurrente de l’Occident. La déclaration finale de l’OCS la semaine dernière a ainsi fustigé la « construction unilatérale et sans restriction » de systèmes de défense antimissile ; une critique à peine voilée de Washington.

De son côté, Xi Jinping a appelé l’organisation régionale à « résister aux ingérences extérieures » et Vladimir Poutine a salué l’avènement d’un « monde multipolaire », des références claires à l’influence occidentale.

« Inefficace »

« La Chine tentera d’utiliser les 12 prochains mois pour […] trouver des terrains d’entente entre les 10 États membres », estime Eva Seiwert, chercheuse à l’institut Mercator d’études sur la Chine, à Berlin.

Abanti Bhattacharya, professeure d’études est-asiatiques à l’université de Delhi, en Inde, déclare que la Chine a permis à l’OCS de « prendre de l’ampleur ». « Cela se résume à une simple réalité : (le) retour de la Guerre froide (avec) le monde qui se divise en deux blocs, l’un démocratique et l’autre autoritaire », estime Mme Bhattacharya.

D’autres analystes se montrent dubitatifs sur le fait que l’OCS puisse constituer un véritable contrepoids à l’Occident.

Le bloc se considère comme un moyen pour ses membres de résister à la pression des États-Unis et de leurs alliés en Europe et en Asie. Mais tous les membres de l’OCS ne semblent pas sur la même longueur d’onde. Ja-Ian Chong, professeur à l’Université nationale de Singapour

Avec une Chine qui est en concurrence avec la Russie pour l’influence dans la région et qui entretient des différents frontaliers avec l’Inde, il n’est pas certain que l’organisation puisse réaliser ses grandes ambitions.

L’OCS est « inefficace », n’a pas « d’objectif qui puisse permettre une unité » entre membres, auxquels elle n’attribue par ailleurs aucune véritable responsabilité, juge Temur Umarov, analyse du centre Carnegie Russie Eurasie.

Derrière la « rhétorique pompeuse », elle « n’a pas vraiment le pouvoir de générer des changements […] à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’OCS », juge-t-il.