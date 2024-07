PHOTO DAVID SWANSON, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un incendie de forêt nommé Lake Fire fait rage à Los Olivos, en Californie. Plus de 16 000 acres ont été brûlés, provoquant un ordre d’évacuation et menaçant des ranchs, dont l’ancien Neverland Ranch de Michael Jackson. Plus de 750 pompiers du Service des forêts des États-Unis et du Santa Barbara County Fire Department ont été mobilisés pour combattre le brasier.