(Washington) Le sommet de l’OTAN s’ouvre mardi à Washington, au lendemain de salves de missiles russes ayant durement touché plusieurs villes d’Ukraine. Des frappes qui ne viennent que renforcer le plaidoyer de Volodymyr Zelensky auprès de ses alliés occidentaux pour obtenir davantage de systèmes de défense antiaérienne.

W.G. DUNLOP Agence France-Presse

Le président ukrainien participera au sommet, qui marque le 75e anniversaire du traité de l’Atlantique Nord et réunira les dirigeants de pays ayant soutenu Kyiv à hauteur de dizaines de milliards de dollars d’aide militaire pour contrer l’invasion russe.

Cependant, l’Ukraine ne devrait toujours pas recevoir le carton d’invitation tant espéré pour rejoindre l’OTAN et se rabat donc sur les systèmes de défense antiaérienne comme aide la plus concrète à recevoir lors du sommet.

Voici quelques éléments sur les besoins en défense antiaérienne de l’Ukraine.

Que demande l’Ukraine ?

Volodymyr Zelensky répète depuis des mois que son pays ne dispose pas des systèmes de défense antiaérienne nécessaires et a réclamé au moins sept systèmes Patriot supplémentaires (de conception américaine), en sus de ceux déjà donnés par les États-Unis, l’Allemagne, et les Pays-Bas.

Au cours du week-end passé, le président ukrainien s’est félicité de chaque don pour la défense antiaérienne, mais a affirmé que des « décisions plus concrètes » étaient nécessaires « pour protéger nos villes et villages, et véritablement surmonter la terreur russe ».

Lors du sommet de l’OTAN, « nous travaillerons avec nos partenaires en vue de telles décisions. Les préparatifs sont déjà en cours », a-t-il affirmé.

Pourquoi l’Ukraine en a-t-elle besoin ?

La Russie a tiré profit des failles dans les défenses antiaériennes de l’Ukraine en lançant des frappes dévastatrices sur les civils et l’infrastructure du pays, tout en pilonnant les troupes ukrainiennes sur le front.

Illustration de cette menace, des salves de dizaines de missiles ont frappé l’Ukraine lundi faisant au moins 36 morts à travers le pays et ravageant notamment un hôpital pédiatrique de Kyiv.

La Russie s’est également targuée de plusieurs attaques récentes sur des bases aériennes ukrainiennes. De quoi soulever des questions chez les alliés occidentaux sur comment Kyiv compte protéger sa flotte d’avions de combat F-16 qui doivent arriver plus tard cette année.

Kyiv a souligné que son manque de maîtrise des airs est un facteur majeur dans l’incapacité de son armée à avancer sur le front depuis sa contre-offensive de 2023, aux résultats mitigés.

Les soutiens internationaux de l’Ukraine cherchent à assembler un patchwork de défense antiaérienne avec des systèmes de basse, moyenne, et haute altitude censés protéger le pays de menaces variées.

Mais ce mélange de différents systèmes ; neufs et anciens, occidentaux et datant de l’ère soviétique ; comporte d’importantes lacunes.

Que va recevoir Kyiv ?

Les États-Unis envisageraient de donner un nouveau système Patriot à l’Ukraine. Kyiv les considère comme particulièrement précieux puisque ces systèmes de défense antiaérienne sont parmi les seuls capables d’abattre les missiles russes les plus avancés technologiquement.

Sans fournir de détails, Joe Biden a promis lundi « de nouvelles mesures pour renforcer la défense antiaérienne de l’Ukraine » après les frappes qui ont touché plusieurs villes du pays, un « rappel atroce » selon le président américain de la « brutalité » démontrée par la Russie.

Washington est également en discussions avec Israël pour transférer jusqu’à huit systèmes Patriot de son allié à l’Ukraine, selon plusieurs médias américains.

Les Pays-Bas sont à la tête d’une opération visant en outre à bâtir un système Patriot par l’assemblage de différents composants en provenance des stocks de différents pays.

L’Allemagne et la Roumanie ont déjà répondu fin juin à la demande de Volodymyr Zelensky en s’engageant à donner chacune un système Patriot supplémentaire, tandis que l’Italie a promis de fournir un système de défense antiaérienne SAMP/T, de conception franco-italienne.