(Paris) Le président français Emmanuel Macron se rendra mercredi et jeudi au sommet de l’OTAN à Washington, alors que le flou demeure sur les contours du futur exécutif français à l’issue de législatives qui n’ont pas permis de dégager de majorité absolue, a indiqué lundi l’Élysée.

Agence France-Presse

Deux ans après le début de l’offensive russe, l’Ukraine sera une nouvelle fois au cœur du sommet de l’Alliance, qui fête cette année ses 75 ans élargie à un 32e État-membre, la Suède, après l’entrée de la Finlande en 2023.

« Nos amis américains auront certainement à cœur de montrer une alliance qui est vivace […] et incarne un bon partage du fardeau entre Européens et Américains », a estimé l’Élysée.

Mais la fête risque d’être assombrie par les incertitudes sur l’Ukraine et les turbulences politiques en France comme aux États-Unis où le président Joe Biden est appelé de façon de plus en plus pressante à se retirer de la course à la Maison-Blanche.

Emmanuel Macron reprendra ainsi le fil de son agenda international, perturbé par son annonce choc de la dissolution de l’Assemblée nationale française au soir des européennes le 9 juin, et par quatre semaines de campagne électorale.

Sa dernière grande apparition sur la scène internationale remonte au Sommet du G7 en Italie, du 13 au 15 juin. Le président français, chantre de la construction européenne, était alors arrivé affaibli par ses déboires aux européennes avec un score de 14,6 %, loin derrière les 31,4 % du parti d’extrême droite Rassemblement national (RN).

Au deuxième tour des législatives en France dimanche, son camp a mieux résisté que prévu, en conservant plus de 160 élus, contre 190 à 195 pour le Nouveau Front populaire, l’alliance des partis de gauche arrivée en tête, et 143 pour le RN qui réalise une percée historique. Mais aucun de ces trois blocs n’a de majorité absolue.

Si ses partenaires américain Joe Biden et allemand Olaf Scholz ont fait part de leur soulagement devant l’échec de l’extrême droite française à accéder au pouvoir, des inquiétudes demeurent face aux risques d’instabilité politique en France.

Le chancelier Olaf Scholz a dit se réjouir du résultat du scrutin français dans l’optique de « la si importante amitié franco-allemande », mais aussi espérer la formation d’« un gouvernement constructif ».

« Chaos », « incertitude », ces mots ont dominé lundi dans la presse européenne. Les commentateurs ont estimé que « la crise n’est pas terminée » et que la deuxième économie de l’Union européenne se retrouve face à une « formation de gouvernement très difficile ».