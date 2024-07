PHOTO VADIM GHIRDA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) L’influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, qui doit être jugé en Roumanie notamment pour viol, a été accusé lundi par la police du Royaume-Uni de fraude fiscale pour des revenus de près de 25 millions d’euros provenant d’activités sur l’internet.

Agence France-Presse

Andrew Tate et son frère Tristan « sont des fraudeurs en série » pour les impôts et la TVA, a accusé Sarah Clarke, l’avocate de la police du Devon et des Cornouailles devant le tribunal de Westminster à Londres. « Ils s’en vantent, en particulier Andrew Tate », a-t-elle ajouté.

La police les accuse de n’avoir payé aucun impôt sur les 21 millions de livres sterling (24,9 millions d’euros) de revenus qu’ils ont touchés pour des activités sur l’internet entre 2014 et 2022.

Ces revenus proviennent notamment de produits vendus sur l’internet et de leurs activités sur la plateforme OnlyFans, sur laquelle des utilisateurs peuvent partager vidéos et photos à caractère sexuel.

La police a intenté une action civile contre les deux frères et une troisième personne, dont le nom n’a pas été précisé.

L’avocate a cité une vidéo d’Andrew Tate dans laquelle il dit : « Quand j’habitais en Angleterre, je refusais de payer les impôts ». Elle a expliqué que les frères avaient « un grand nombre de comptes bancaires » au Royaume-Uni, parmi lesquels sept ont été gelés.

L’argent « circulait » sur ces comptes, utilisés « pour transférer les revenus de leurs activités commerciales », a décrit l’avocate. « C’est à cela que ressemble l’évasion fiscale, c’est à cela que ressemble le blanchiment d’argent », a-t-elle dit au tribunal.

Cette affaire s’ajoute à plusieurs autres.

Andrew Tate, 37 ans, et son frère Tristan, 35 ans, ont été arrêtés fin 2022 en Roumanie, où ils ont passé trois mois en détention. Ils sont accusés d’avoir piégé des femmes en simulant des sentiments, avant de les forcer à la production de films pornographiques. Andrew Tate doit également répondre de deux viols.

La date de leur procès n’a pas encore été fixée.

Les deux frères, qui réfutent l’ensemble des allégations, sont également poursuivis au Royaume-Uni, et sont visés par un « mandat d’arrêt européen » émis par les autorités britanniques pour des faits similaires.