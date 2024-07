PHOTO VINCENT WEST, REUTERS

Mondialement connu pour ses « encierros », les courses de taureaux, le festival San Fermin a débuté dimanche à Pampelune, en Espagne. Des centaines de personnes dévalent chaque matin du festival les rues de la ville devant six taureaux de combat, ayant pour objectif de s’en approcher le plus possible. La course s’achève dans les arènes de la ville, où se déroule une corrida au cours de laquelle ces six taureaux seront mis à mort.