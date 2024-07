Élections législatives françaises La communauté juive tiraillée à l’approche du second tour

L’antisémitisme est devenu l’un des principaux thèmes de la campagne électorale en France. La communauté juive se sent coincée entre l’extrême droite et une partie de la gauche, perçue comme antisémite à cause de ses déclarations sur le conflit israélo-palestinien.