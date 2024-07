Guerre en Ukraine, jour 863 Sept morts dans des frappes russes, cinq dans des frappes ukrainiennes

(Kyiv) Des frappes russes ont fait sept morts et 29 blessés vendredi dans l’Est de l’Ukraine, et des attaques ukrainiennes ont tué cinq personnes et blessé 26 en territoire contrôlé par Moscou, selon les autorités respectives.