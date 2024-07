Inde Des témoins décrivent le « chaos » lors de la bousculade qui a fait 121 morts

(Hathras) Les survivants de la bousculade la plus meurtrière en Inde depuis plus d’une décennie ont témoigné mercredi du « chaos » ayant régné la veille pendant un très vaste rassemblement au cours duquel un prédicateur hindou a promis d’améliorer la vie des plus pauvres, mais dont 121 des participants ont péri.