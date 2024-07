Chaleur extrême Les surfaces brûlantes peuvent causer des blessures catastrophiques

(Phoenix) Les trottoirs brûlants et les terrains de jeu non ombragés présentent des risques de brûlures superficielles alors que les températures de l’air atteignent de nouveaux sommets estivaux dans les villes du sud-ouest comme Phoenix, qui vient d’enregistrer le mois de juin le plus chaud de son histoire.