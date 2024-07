Les éducateurs du plus grand district scolaire public du Kansas ont fait preuve de discrimination à l’égard des élèves noirs et handicapés lorsqu’ils utilisaient certains types de discipline, selon le département américain de la Justice, qui a annoncé un accord mardi 2 juillet 2024, dans lequel le district a accepté de réviser ses politiques.

(Topeka) Les éducateurs du plus grand district scolaire public du Kansas ont fait preuve de discrimination à l’égard des élèves noirs et handicapés lorsqu’ils les disciplinaient, selon le département américain de la Justice, qui a annoncé mardi un accord qui obligera le district à réviser ses politiques.

John Hanna Associated Press

Les changements que le district de Wichita a acceptés incluent la réprimande moins fréquente des étudiants indisciplinés et la fin de la pratique consistant à mettre seuls les étudiants qui se conduisent mal dans des salles d’ici le 1er janvier 2025, a indiqué le département de la justice.

Le district a également accepté d’offrir des conseils ou un tutorat à chaque élève qui a été confiné seul dans une pièce au cours des trois dernières années scolaires, le nombre d’heures correspondant à celui pendant lequel l’élève a été isolé. Le département a déclaré que le district rédigeait déjà un nouveau code de conduite pour les étudiants et avait prévu une formation à la prévention des crises pour le personnel.

L’accord survient au milieu d’un débat national en cours sur la discipline en classe et sur la question de savoir si les sanctions infligées aux étudiants issus de minorités et handicapés sont disproportionnellement sévères. Le département de la Justice a déjà conclu des accords similaires avec d’autres districts scolaires aux États-Unis.

Le règlement « envoie un message puissant aux écoles du Kansas et aux écoles de tout le pays pour garantir qu’elles ne doivent plus s’aliéner ou cibler les étudiants noirs ou handicapés », a déclaré Rocky Nichols, directeur général du Disability Rights Center of Kansas.

Le département de la Justice a déclaré dans une lettre adressée au procureur du district de Wichita qu’il avait enquêté sur les pratiques disciplinaires des trois dernières années scolaires et s’était rendu dans le district en mars 2023. Il a conclu que le district avait sanctionné les étudiants noirs plus souvent et plus sévèrement que les étudiants blancs.

Le département a également indiqué que sur les plus de 3000 fois en trois ans où le district a réprimé ou isolé des étudiants, 98 % de ces étudiants étaient handicapés. Et il a noté que des centaines de cas concernaient des élèves de la maternelle, de la première ou de la deuxième année. Plus de 40 étudiants ont été retenus ou isolés, plus de 20 fois chacun.

« Nous avons étayé les allégations selon lesquelles le district aurait fait preuve de discrimination à l’égard des étudiants noirs dans son administration de la discipline scolaire et dans le renvoi de la conduite des étudiants aux forces de l’ordre », a écrit le département dans sa lettre.

« Nous avons également trouvé des preuves selon lesquelles le district refusait aux étudiants handicapés l’égalité des chances de participer à son programme éducatif ou d’en bénéficier », peut-on aussi y lire.

Sanctions excessives et dangereuses

Le district de Wichita compte plus de 46 000 étudiants, soit près de 10 % de tous les étudiants du Kansas. Selon les chiffres du Département d’État de l’Éducation, environ 64 % des étudiants sont noirs, hispaniques ou issus de plusieurs ethnies, et l’État considère que près de 78 % d’entre eux risquent d’échouer scolairement.

Les défenseurs des droits des personnes handicapées dans de nombreux États critiquent depuis des années les mesures de contention et d’isolement des étudiants handicapés, affirmant que ces sanctions sont excessives et dangereuses.

En 2022, le deuxième plus grand district scolaire de l’Iowa a promis de mettre fin à l’utilisation des salles d’isolement après que le département de la Justice ait conclu qu’il avait violé la loi fédérale sur les Américains handicapés. En 2023, le plus grand district de l’Alaska a accepté de cesser d’isoler les étudiants et de recourir aux moyens de contention uniquement lorsqu’il existe un risque réel de préjudice physique pour l’étudiant ou autrui.

La loi du Kansas stipule déjà que la contention ne peut être utilisée que lorsqu’il existe un risque imminent que les élèves se blessent gravement ou blessent autrui, selon M. Nichols.

Dans d’autres États, la pression exercée pour faire davantage contre les étudiants indisciplinés a conduit les responsables à prendre une direction différente.

L’Arkansas a élargi l’année dernière sa loi sur la contention afin que – en plus des enseignants – d’autres membres du personnel scolaire puissent maîtriser les élèves dans certains cas. Certains États autorisent toujours les châtiments corporels : un district du sud-ouest du Missouri a rétabli la fessée chez les élèves en 2022 comme forme de discipline, mais uniquement dans les cas où les parents sont d’accord.