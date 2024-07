Comme à Phoenix, le soleil du désert frappe Las Vegas pendant des heures chaque jour, surchauffant les surfaces extérieures telles que l’asphalte, le béton, les portières métalliques des voitures et les équipements de terrain de jeu.

(Phoenix) Les trottoirs brûlants et les terrains de jeu non ombragés présentent des risques de brûlures superficielles alors que les températures de l’air atteignent de nouveaux sommets estivaux dans les villes du sud-ouest comme Phoenix, qui vient d’enregistrer le mois de juin le plus chaud de son histoire.

Anita Snow Associated Press

La moyenne des températures maximales dans la journée était de 43 Celsius, sans qu’aucune des 24 heures n’ait été inférieure à 37,7 °C.

Les jeunes enfants, les personnes âgées et les sans-abri sont particulièrement exposés aux brûlures de contact, qui peuvent survenir en quelques secondes lorsque la peau touche une surface à 82 °C.

Depuis le début du mois de juin, 50 personnes ont été hospitalisées pour de telles brûlures et quatre sont décédées au Centre médical Valleywise Health de Phoenix, qui gère le plus grand centre de traitement des brûlures du Sud-Ouest, desservant des patients de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, de l’Utah, du Nevada, de la Californie du Sud et du Texas, selon son directeur, le docteur Kevin Foster. Environ 80 % d’entre eux ont été blessés dans la région métropolitaine de Phoenix.

L’année dernière, le centre a admis 136 patients pour des brûlures superficielles entre juin et août, contre 85 au cours de la même période en 2022, a indiqué le docteur Foster. Quatorze sont décédés. Un sur cinq était sans domicile fixe.

« La vague de chaleur record de l’année dernière a causé un nombre alarmant de patients souffrant de brûlures potentiellement mortelles », a déclaré le docteur Foster à propos d’une période de 31 jours, y compris tout le mois de juillet dernier, avec des températures égales ou supérieures à 43 °C pendant l’été le plus chaud que Phoenix ait jamais connu.

À Las Vegas, où les températures estivales atteignent régulièrement des niveaux comparables à ceux de Phoenix, 22 personnes ont été hospitalisées au cours du seul mois de juin au Lions Burn Care Center de l’University Medical Center, a indiqué le porte-parole Scott Kerbs. Cela représente près de la moitié des 46 personnes hospitalisées au cours des trois mois d’été de l’année dernière.

Comme à Phoenix, le soleil du désert frappe Las Vegas pendant des heures chaque jour, surchauffant les surfaces extérieures telles que l’asphalte, le béton, les portières métalliques des voitures et les équipements de terrain de jeu comme les balançoires et les barres de singe.

Les victimes de brûlures superficielles sont souvent des enfants qui se sont blessés en marchant pieds nus sur du béton brûlant ou en touchant des surfaces chaudes, des adultes qui se sont effondrés sur un trottoir en état d’ébriété et des personnes âgées qui sont tombées sur la chaussée à la suite d’un coup de chaleur ou d’une autre urgence médicale.

Certains ne survivent pas.

L’année dernière, les lésions thermiques ont été l’une des causes principales ou contributives des 645 décès liés à la chaleur dans le comté de Maricopa, qui englobe Phoenix.

L’une des victimes était une femme de 82 ans, atteinte de démence et d’une maladie cardiaque, admise dans un hôpital de la banlieue de Phoenix après avoir été retrouvée sur la chaussée brûlante un jour d’août où la température atteignait 41,1 °C.

Avec une température corporelle de 40,5 °C, la femme a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des brûlures au second degré sur le dos et le côté droit, couvrant 8 % de son corps. Elle est décédée trois jours plus tard.

De nombreux patients souffrant de brûlures superficielles ont également été victimes d’un coup de chaleur potentiellement mortel.

Le service des urgences de l’hôpital Valleywise a récemment adopté un nouveau protocole pour toutes les victimes de coups de chaleur, en immergeant les patients dans un bain de glace pour faire baisser rapidement la température du corps.

Le rétablissement des victimes de brûlures cutanées est souvent long, les patients subissant de multiples greffes de peau et d’autres interventions chirurgicales, suivies de plusieurs mois de convalescence dans des centres de soins infirmiers spécialisés ou de rééducation.

Certaines victimes de brûlures cutanées, tant à Phoenix qu’à Las Vegas, étaient des enfants.

« Dans de nombreux cas, il s’agit d’enfants en bas âge qui marchent ou rampent sur des surfaces chaudes », a dit M. Kerbs à propos des personnes hospitalisées au centre de Las Vegas.

Selon le docteur Foster, environ 20 % des victimes de brûlures cutanées hospitalisées et soignées au centre de Phoenix sont des enfants.

Les jeunes enfants ne sont pas toujours conscients des dommages que peuvent causer une poignée de porte métallique qui grésille ou un trottoir brûlant.

« Parce qu’ils jouent, ils ne font pas attention », a expliqué la climatologue urbaine Ariane Middel, professeure adjointe à l’université d’État de l’Arizona, qui dirige le SHaDE Lab, une équipe de recherche qui étudie les effets de la chaleur urbaine.

« Ils ne remarquent peut-être même pas qu’il fait chaud. »

En mesurant les températures de surface des équipements d’aires de jeux, l’équipe a constaté que, par temps de 37,7 °C sans ombre, un toboggan peut chauffer jusqu’à 160 °C, mais qu’une couverture peut faire baisser cette température à 43,8 °C. Une couverture en caoutchouc peut atteindre 86,6 °C, une main courante peut chauffer jusqu’à 48,8 °C et le béton peut atteindre 55,5 °C.

De nombreux parcs de la région métropolitaine de Phoenix disposent de tables de pique-nique couvertes et d’une toile plastique tendue sur les équipements de jeu, ce qui permet de maintenir les surfaces métalliques ou plastiques plusieurs degrés plus fraîches. Mais ce n’est pas le cas de plusieurs autres, selon Mme Middel.

Selon elle, les copeaux de bois frais sont plus agréables sous les pieds que les tapis en caoutchouc, qui ont été conçus pour protéger les enfants des blessures à la tête, mais qui absorbent la chaleur sous le soleil brûlant. Comme le caoutchouc, le gazon artificiel est plus chaud que l’asphalte.

« Nous devons réfléchir à d’autres types de surface, car la plupart des surfaces que nous utilisons pour nos infrastructures sont des éponges à chaleur », a dit Mme Middel.

Le béton et l’asphalte chauds présentent également des risques de brûlure pour les animaux domestiques.

Les vétérinaires recommandent aux chiens de porter des chaussons pour protéger leurs pattes lors des promenades à l’extérieur en été, ou de les garder sur des zones herbeuses plus fraîches. Il est également conseillé aux propriétaires de veiller à ce que leurs animaux boivent beaucoup d’eau et n’aient pas trop chaud. Phoenix interdit l’accès des chiens aux sentiers de randonnée populaires de la ville les jours où le Service national de météorologie publie un avertissement de chaleur excessive.