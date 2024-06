On lui doit les Jeux olympiques modernes. Mais le baron Pierre de Coubertin avait aussi ses zones d’ombre. Et non des moindres…

Nom Charles Pierre Fredy de Coubertin Âge Né en 1863, mort en 1937 à l’âge de 74 ans Profession et réalisations Pédagogue et historien, fondateur du Comité international olympique et « père » des Jeux olympiques modernes Mots-clés Sexisme, racisme, conservatisme, IIIe Reich, discrédit, vision

Pourquoi on en parle

Parce que les Jeux olympiques de Paris débutent dans un mois. Et parce que celui qu’on présente comme le père des JO modernes n’en finit plus de diviser, spécialement en France, où sa figure fait débat, 87 ans après sa mort. Visionnaire pour les uns, réactionnaire pour les autres, qui était vraiment le baron de Coubertin ?

Un visionnaire

C’est vrai, on lui doit la renaissance des Jeux de la Grèce antique, la création du Comité international olympique (CIO) en 1894 et l’entrée de l’athlétisme dans l’ère moderne. Pierre de Coubertin était convaincu que le sport était une vertu, voire un lien pacifiste entre les peuples. Sa vision tient la route. Pas étonnant que sa statue de cire ait fait son entrée mardi au musée Grévin à Paris, et que certains militent pour son intronisation au « Panthéon » des gloires françaises.

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE La statue de cire de Pierre de Coubertin au musée Grévin à Paris a été dévoilée le 18 juin.

Oui, mais…

Le problème, c’est que le baron est loin de faire l’unanimité. Passés au prisme des valeurs du XXIe siècle, certains de ses écrits suffisent aujourd’hui à jeter le doute, voire à discréditer cet aristocrate, né en 1863 et imprégné des valeurs de son temps et de son milieu. Racialiste, colonialiste, élitiste, misogyne, sexiste, Pierre de Coubertin semble avoir été tout cela à la fois. Sans oublier son petit faible pour Hitler.

Berlin 1936

Ce point précis est connu depuis longtemps. Contrairement à d’autres, Pierre de Coubertin a ouvertement soutenu l’organisation des Jeux de Berlin en 1936 par le IIIe Reich. Cela ne signifie en aucun cas qu’il adhérait aux thèses nazies. En revanche, ses convictions politiques à l’époque le poussaient instinctivement vers l’autoritarisme. Dans des lettres, il aurait notamment exprimé son « admiration » pour le Führer, avec qui il partageait un rejet viscéral du bolchévisme et du progrès social. « Il voyait en Hitler un rempart », résume Patrick Clastres, professeur à l’Université de Lausanne, auteur de plusieurs écrits sur le baron.

Racialiste et élitiste

Sur un autre terrain, on exhume aujourd’hui ses propos favorables à la colonisation et quelques phrases incriminantes à contenu racialiste, voire raciste. Pour le baron, il y avait bel et bien des « races inférieures », de « valeur différente » et devant « faire allégeance » à la race blanche, « d’essence supérieure ». Oui, Pierre de Coubertin portait des valeurs humanistes et universalistes, mais dans une optique élitiste et résolument occidentale, où le sport serait réservé aux jeunes gens issus de la bourgeoisie et de l’aristocratie.

Misogyne en plus ?

On écrit « jeunes gens », mais on devrait plutôt dire « jeunes hommes », tant le baron était hostile à la participation des femmes aux Jeux olympiques. Pour ce catholique puritain et traditionaliste, la femme était avant tout une usine à bébés, et non une machine à gagner des médailles. « Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle. Où serait l’intérêt ? […] Inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte », écrivait-il d’ailleurs en 1912, année de la première participation des femmes aux JO, à Stockholm. Ce point de vue, il ne l’abandonnera jamais. « Dans son esprit, le sport ne servait qu’à produire les élites de demain, et les femmes n’avaient pas leur place parmi ces élites, précise M. Clastres. Il n’a pas développé l’idée que la femme pouvait s’émanciper par la pratique athlétique. »

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Finale du 100 m féminin aux Jeux olympiques de Tokyo

Un homme de son temps…

Les défenseurs du baron avancent qu’il était un homme de son temps et qu’il est malhonnête de juger le passé à l’aune du présent. Vrai. Mais selon Patrick Clastres, ce serait une erreur d’affirmer que tous pensaient à l’époque comme le très conservateur Pierre de Coubertin. « Il y en a d’autres qui étaient beaucoup plus progressistes, alors que lui n’a jamais changé d’avis, dit-il. Sa culture politique venait du fin fond du Moyen Âge. C’était un chevalier perdu dans le XXe siècle. » Tellement moyenâgeux qu’à sa mort, il demandera qu’on mette son cœur dans une stèle érigée en son honneur à Olympie en Grèce, une tradition remontant aux rois capétiens…

« L’important, c’est de participer »

Peut-on au moins lui attribuer cet imparable slogan ? Eh bien… non ! Cette phrase, devenue universelle, serait due en réalité à Ethelbert Talbot, évêque de Pennsylvanie. Lors d’un sermon à Londres, pendant les Jeux de 1908, ce dernier aurait lancé que « l’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part ». Une phrase ensuite reprise par le baron, dans un format plus succinct et « marketable », comme d’ailleurs tout le cérémonial entourant l’ouverture des JO, dont il revendique, pour le coup, la paternité. « C’était un excellent communicant », conclut Patrick Clastres.

Avec l’Agence France-Presse, Radio-Canada, BFMTV, Ouest-France et Wikipédia