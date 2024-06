PHOTO PIERO CRUCIATTI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Vue aérienne des dommages causés par un glissement de terrain à Sorte, dans l’est de la Suisse, près de la frontière avec l’Italie. Une personne est morte à la suite des intempéries et deux autres sont toujours portées disparues. Le pays a été frappé d’orages et de fortes précipitations durant le week-end en plus d’avoir connu un printemps extrêmement pluvieux, gorgeant d’eau les sols.