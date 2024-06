PHOTO HASSAN JARRAH, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des membres des services d’urgence et de sécurité et des résidants se rassemblent autour de ce qui reste d’une voiture touchée par une frappe israélienne dans la ville d’Al-Khiyara, au Liban, samedi. Vendredi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que les combats entre Israël et le Hezbollah ne devaient pas transformer le Liban en un « autre Gaza ».