(Budapest) Le premier ministre hongrois Viktor Orban, jusqu’ici opposé à la nomination à la tête de l’OTAN de son homologue néerlandais Mark Rutte, a finalement décidé mardi de se rallier à sa candidature après avoir obtenu les garanties nécessaires.

Agence France-Presse

M. Rutte est largement favori pour remplacer le Norvégien Jens Stoltenberg aux fonctions de secrétaire général de cette organisation d’ici à la fin de l’année, après avoir reçu le soutien de la plupart de ses membres, y compris celui des États-Unis.

Mais il s’était heurté jusqu’à présent à l’opposition de M. Orban, qui soutenait le seul autre candidat, le président roumain Klaus Iohannis.

Mark Rutte « a confirmé » que s’il obtenait ce poste, la Hongrie ne serait pas obligée de participer aux activités de l’Alliance atlantique en Ukraine et, « au regard de cet engagement, la Hongrie est prête à le soutenir », a déclaré Viktor Orban sur X.

Il a accompagné son message d’une lettre dans laquelle le responsable néerlandais dit « soutenir pleinement » l’accord en ce sens conclu la semaine dernière avec M. Stoltenberg, à l’occasion d’une visite à Budapest.

Dans ce courrier, M. Rutte prend par ailleurs « acte du fait » que ses remarques passées sur les atteintes à l’État de droit en Hongrie « ont causé un certain mécontentement » et promet de « traiter tous les Alliés avec le même respect ».

En 2021, furieux contre une loi hongroise jugée homophobe, il avait estimé que ce pays d’Europe centrale n’avait « plus rien à faire dans l’Union européenne ». Et que si les valeurs de l’UE ne lui convenaient pas, M. Orban n’avait qu’à activer l’article 50 du traité « qui a été créé pour cela » et faire sortir la Hongrie de l’Union européenne.

Ce feu vert de Budapest ouvre la voie à Mark Rutte pour succéder à Jens Stoltenberg, dont le mandat s’achève le 1er octobre.

La Slovaquie, qui ne s’est pas encore prononcée, devrait également sauter le pas en échange d’une aide des Néerlandais à la sécurisation de sa défense antiaérienne, ont rapporté mardi les médias de ce pays.

Quant à Klaus Iohannis, il devrait prochainement annoncer son retrait de la course, selon des diplomates de l’OTAN, la Roumanie restant muette pour l’instant.