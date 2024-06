Attendu en Corée du Nord Poutine assure Pyongyang de son « soutien indéfectible »

(Séoul) Le président russe Vladimir Poutine, attendu mardi et mercredi en Corée du Nord pour une visite d’État exceptionnelle, a assuré Pyongyang du « soutien indéfectible » de son pays face à « l’ennemi rusé, dangereux et agressif », et l’a remercié de soutenir l’opération militaire en Ukraine.