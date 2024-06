Inondations, neige et vague de chaleur attendues

Les prévisions météorologiques chaotiques incluent la possibilité d’orages violents se développant entre les fronts chauds et froids. Les prévisionnistes ont déclaré que les fronts en collision pourraient entraîner des zones d’inondations soudaines entre l’est du Nebraska et le nord du Wisconsin samedi soir, ainsi que de fortes tempêtes dans certaines parties de l’est du Montana jusqu’au Dakota du Nord et du Sud.