Le différend entre le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni a éclaté au grand jour au Sommet du G7 jeudi.

(Bari) L’absence du droit à l’avortement dans les engagements du G7, imputée aux résistances de l’Italie, pays hôte, sur ce sujet à haute valeur symbolique, est devenue le principal point de friction du sommet, sur fond de tensions entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron.

Selon le projet de déclaration finale consulté vendredi par l’AFP, les dirigeants des sept démocraties le plus riches de la planète ne font aucune référence directe au droit à l’avortement.

Un changement de taille par rapport au dernier sommet d’Hiroshima, au Japon, en 2023, quand le communiqué avait affiché leur attachement à « l’accès à un avortement sûr et légal et à des prestations de soin post-avortement ».

Le sujet a donné lieu à un bras de fer en coulisses lors des négociations entre les délégations.

Les États-Unis, la France et l’Union européenne, notamment, souhaitaient conserver cette formulation. Paris voulait même la renforcer.

Blocage face au veto italien : le dossier remonte au niveau des dirigeants, et la première ministre italienne, à la tête d’une formation ultraconservatrice et qui assure la présidence tournante du G7, refuse même catégoriquement d’écrire à nouveau noir sur blanc la formulation agréée l’an dernier.

PHOTO CHRISTOPHER FURLONG, ASSOCIATED PRESS « Nous appelons la Chine à cesser de transférer […] des composants d’armes et des équipements qui alimentent le secteur de la défense russe », demandent les chefs d’État et de gouvernement selon le projet de déclaration finale.

« Nous réitérons nos engagements de la déclaration des dirigeants à Hiroshima en faveur d’un accès universel, adéquat, abordable et de qualité aux services de santé pour les femmes, y compris les droits et la santé sexuels et reproductifs de manière complète pour tous », se borne à dire le projet de texte consulté par l’AFP à Borgo Egnazia, dans les Pouilles.

Aucune trace du droit à « l’avortement ».

« Nous défendions ce qui avait été convenu à Hiroshima où le texte était plus explicite, mais il n’a pas été possible de trouver un accord », a expliqué un haut responsable de l’UE. Il a néanmoins jugé « important » que soit mentionnée « la promotion des droits sexuels et reproductifs ».

« Campagne électorale »

Sur les droits des communautés LGBTQ+, le projet de texte du G7 italien est aussi moins exhaustif que celui de 2023, même s’il est bien fait état d’une « vive préoccupation face au recul des droits des femmes, des filles et des personnes LGBTQIA » à travers le monde, notamment en temps de crise.

Le différend a éclaté au grand jour dans les Pouilles jeudi, sous la forme d’un face-à-face entre Emmanuel Macron, chantre d’un progressisme centriste, et Giorgia Meloni, issue d’une formation post-fasciste.

Interrogé par la presse sur l’absence du mot « avortement », le président français a dit « le regretter » tout en « respectant » une politique qui dérive du « choix souverain » des Italiens.

Et alors qu’il est engagé dans une bataille électorale à haut risque après avoir convoqué des législatives anticipées, menacé de devoir cohabiter dans un mois avec un gouvernement d’extrême droite, il a semblé en faire un exemple de cette « bataille des valeurs » qu’il a mis au centre de sa campagne.

« On n’a pas les mêmes choix. La France, elle a intégré ce droit des femmes à l’avortement, la liberté de disposer de son corps dans sa Constitution », a-t-il lancé. « Ce n’est pas les mêmes sensibilités qu’il y a dans votre pays aujourd’hui », a-t-il dit à une journaliste italienne, ni « une vision qui est partagée dans tout le spectre politique. »

Cette sortie a ulcéré la première ministre italienne dont le gouvernement d’extrême droite a porté une loi, votée au Parlement, pour autoriser les militants antiavortement à accéder aux cliniques de consultation du système sanitaire public pour les femmes envisageant de recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG).

« C’est une grave erreur » de « faire campagne électorale en utilisant un forum précieux comme le G7 », a-t-elle rétorqué à Emmanuel Macron. Tout en rejetant une polémique « de mauvaise foi », dès lors que la déclaration fait référence au texte conclu à Hiroshima.

L’accrochage a fait la une vendredi de toute la presse italienne, signe à ses yeux des tensions montantes entre un président français affaibli par la défaite de son camp aux élections européennes et une cheffe du gouvernement italien qui en est, au contraire, sortie renforcée.

La Chine appelée à cesser de fournir des composants d’armes à la Russie

Le G7 réuni en Italie appelle la Chine à cesser de fournir des composants d’armes à la Russie en guerre avec l’Ukraine, selon le projet de déclaration finale consulté par l’AFP, qui promet aussi d’aider Kyiv « aussi longtemps que nécessaire ».

« Nous appelons la Chine à cesser de transférer […] des composants d’armes et des équipements qui alimentent le secteur de la défense russe », demandent les chefs d’État et de gouvernement.

« Nous sommes solidaires pour soutenir le combat de l’Ukraine pour sa liberté et sa reconstruction aussi longtemps que nécessaire », affirment les chefs d’État et de gouvernement, qui ont reçu jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et lui ont promis 50 milliards de dollars tirés des revenus des avoirs russes gelés.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Ce prêt de 50 milliards de dollars pour Kyiv sera garanti par les futurs intérêts produits par les actifs russes immobilisés, qui se montent à 300 milliards d’euros générant jusqu’à trois milliards d’euros de revenus par an.

« En présence du président Zelensky, nous avons décidé de mettre à disposition environ 50 milliards de dollars en tirant parti des revenus extraordinaires des actifs russes gelés, ce qui envoie un signal sans équivoque au président [russe Vladimir] Poutine », affirment les dirigeants dans leur projet de déclaration.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi de « vol » ce gel des actifs russes en Occident et leur utilisation pour aider l’Ukraine à résister à la Russie, et a promis d’y répliquer.

Après avoir prôné une confiscation pure et simple des avoirs russes, risquée juridiquement, les États-Unis s’étaient rangés à la position des Européens d’utiliser les seuls intérêts générés par les actifs gelés.

La première ministre italienne Giorgia Meloni, dont le pays assure la présidence tournante du G7, a tenu à souligner jeudi après la conclusion de l’accord : « Nous ne parlons pas de la confiscation de ces actifs, mais des intérêts qui s’accumulent au fil du temps ».

Le G7 affirme son « intention » de diriger ces « fonds vers les besoins militaires, budgétaires et de reconstruction de l’Ukraine, dans les limites de nos systèmes juridiques et de nos exigences administratives respectifs ».

Les actifs russes gelés se trouvent surtout dans l’Union européenne : environ 185 milliards d’euros ont été gelés par Euroclear, un organisme international de dépôts de fonds établi en Belgique. Cela donne un poids prépondérant à l’Europe sur l’utilisation des avoirs russes.

Le reste se partage notamment entre les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse.