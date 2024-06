Phoenix Une enquête fédérale révèle des violences policières « systémiques »

Phoenix, la cinquième plus grande ville des États-Unis, souffre d’une police coutumière de violences « systémiques », qui utilise régulièrement la force de manière excessive et discrimine les personnes noires, hispaniques, autochtones et sans-abri, estime jeudi un rapport du ministère de la Justice.