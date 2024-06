Les ministres de la Défense, réunis jeudi et vendredi à Bruxelles, vont discuter de mesures spécifiques pour faire face à « la campagne d’activités hostiles contre les Alliés de l’OTAN menée par la Russie », a déclaré Jens Stoltenberg devant la presse.

PHOTO VIRGINIA MAYO, ASSOCIATED PRESS

(Bruxelles) Les pays de l’OTAN veulent prendre des mesures pour durcir leur réponse après une vague sans précédent d’attaques hybrides en Europe menées par la Russie, a indiqué jeudi le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.

Agence France-Presse

« Nous avons eu plusieurs exemples de sabotage, d’incendies criminels, de cyberattaques et de désinformation », a-t-il précisé avant le début d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN.

Les 32 pays de l’OTAN vont travailler sur des « options » pour répondre à ces attaques hybrides, comprenant notamment un plus grand partage du renseignement, un renforcement de la protection des infrastructures essentielles (énergie, télécommunications, etc) et des mesures de « restriction » à l’encontre des agents russes, a-t-il ajouté.

Plusieurs pays de l’OTAN ont dénoncé la recrudescence de ces attaques hybrides.

La Pologne a ainsi indiqué vouloir restreindre les déplacements des diplomates russes sur son territoire après l’arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de sabotage pour le compte de la Russie.

L’OTAN soupçonne la Russie de vouloir propager la peur, semer la discorde et tenter de saper le soutien des Alliés à l’Ukraine.

« Les actions de la Russie ne nous empêcheront pas de continuer à soutenir l’Ukraine », a affirmé sur ce point M. Stoltenberg.