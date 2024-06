(Varsovie) Si les chefs d’État et de délégations de quelque 90 pays du monde se réunissent en Suisse ce week-end pour discuter d’une issue à la guerre en Ukraine, c’est grâce à une personne avant tout : Volodymyr Zelensky.

Jake CORDELL Agence France-Presse

Depuis des mois, le dirigeant ukrainien, rodé à l’exercice de communication, mène une offensive diplomatique, mêlant charme, coercition, plaidoyer et menaces visant les puissants du monde pour qu’ils soient là, au côté de l’Ukraine pour une conférence sur la paix, et montrer à la Russie, exclue de la réunion, qu’elle est du mauvais côté de l’Histoire.

La présence de dizaines de pays, dont ceux dits du Sud traditionnellement plutôt proches de Moscou, à un moment où l’Ukraine est en difficulté sur le front, est une première réussite.

« Il est assez remarquable qu’une centaine de pays se rendent à un sommet pour la paix auquel le principal instigateur du conflit ne participe pas », souligne Max Bergmann, un ancien du département d’État américain qui dirige aujourd’hui le programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Pour lui, il s’agit d’un « coup de maître diplomatique » de Kyiv.

William Courtney, ancien diplomate américain, salue aussi un « énorme succès » : « Je ne vois aucune autre puissance moyenne, comme l’Arabie saoudite ou le Brésil, qui ait fait quelque chose de comparable ».

Charmer et contraindre

Car Volodymyr Zelensky a fait de la mobilisation des dirigeants mondiaux pour la conférence des 15 et 16 juin une priorité.

Au cours des dernières semaines, il s’est rendu dans 16 pays, notamment au Moyen-Orient et en Asie, régions où les amis de Moscou ne manquent pas.

À la veille d’un Sommet du G7 en Italie, il était en Arabie saoudite, alliée des États-Unis, mais aussi partenaire pétrolier du Kremlin. Avant cela, on l’a vu à Singapour, aux Philippines ou au Qatar, en plus de la multitude de capitales européennes déjà acquises à sa cause.

Lors de ses rencontres avec chefs d’État, devant des parlements ou lors de conférences, il manie le charme, faisant l’éloge de ses hôtes.

« Je suis reconnaissant au président (Emmanuel) Macron de toujours s’efforcer de trouver la meilleure solution pour nous protéger et protéger toute l’Europe. J’apprécie la bravoure de ses décisions et le leadership de la France », a-t-il dit lors des commémorations du Débarquement en Normandie.

Mais il sait aussi se montrer nettement plus rude. Même avec son plus grand allié, le président américain, Joe Biden.

« S’il n’est pas présent, ce sera comme applaudir Poutine », lâchait-il le mois dernier. Demi-succès finalement, ce sera la vice-présidente Kamala Harris qui représentera les États-Unis au sommet en Suisse.

« L’impatience de l’Ukraine a parfois froissé les autres capitales », juge Alissa de Carbonnel, directrice adjointe du programme Europe de Crisis Group.

« Surexposition »

L’offensive diplomatique ukrainienne a connu un autre échec : le refus a priori de la Chine de participer du fait de l’exclusion de la Russie, son alliée.

Selon Simon Smith, ancien ambassadeur britannique en Ukraine, M. Zelensky a également « moins bien réussi » à convaincre les pays qui ne se sentent pas directement concernés par la menace russe à soutenir Kyiv avec une plus grande fermeté.

« Il est simplement plus difficile pour lui de persuader d’autres pays de partager son indignation face à ce que fait la Russie, lorsque ces pays ne se sentent pas menacés par la Russie », explique-t-il à l’AFP.

Pour William Courtney, M. Zelensky est devenu plus « habile » sur la scène internationale, mais il a « perdu une partie du magnétisme qu’il avait en 2022 », estime M. Bergmann.

À l’époque, le président ukrainien écumait les parlements du monde par vidéoconférence en chef de guerre d’un pays qui a surpris par sa capacité de résistance, faisant honte à ceux qui ne croyaient pas en l’Ukraine.

Aujourd’hui, « il y a une sorte de surexposition. Tout le monde a déjà entendu les répliques et le message, répétés encore et encore… », note M. Bergman.

La tenue même du sommet en Suisse n’en reste pas moins un succès pour M. Zelensky. Mais la question reste de savoir s’il une position commune de 90 pays pourra y être esquissé.

« Les pays ont tendance à soutenir le vainqueur et, jusqu’à présent, ils ne sont pas certains de qui ce sera », craint Orysia Lutsevych, responsable du Forum Ukraine de Chatham House.