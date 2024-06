PHOTO BENJAMIN CREMEL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le premier ministre britannique et chef du Parti conservateur, Rishi Sunak, pose avec sa femme, Akshata Murty, et certains de ses partisans, en pleine campagne électorale. Les Britanniques se rendront aux urnes le 4 juillet prochain, à l’occasion d’élections générales anticipées qui, selon tous les sondages, devraient chasser M. Sunak du pouvoir et offrir aux travaillistes leur plus importante victoire.