La Presse dans le Delaware Hunter Biden à la recherche du doute raisonnable

(Wilmington) Dans la petite salle de la cour fédérale, le clan Biden se tenait bien serré derrière Hunter pour cette dernière journée de procès. Sa deuxième femme, Melissa Cohen Biden. Celle qu’il appelle « maman » et qui l’a élevé, la première dame Jill Biden. Son oncle Jim, petit frère du président, dont il est la version compacte à l’identique, et qui l’a traîné de clinique en clinique. Plus une bonne dizaine d’amis de la famille, généreux de leurs câlins pendant les pauses.