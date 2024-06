PHOTO GERARDO MENOSCAL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des militaires passent en revue des détenus du centre de détention Manabi N4 à Portoviejo, en Équateur. Autrefois un havre de paix coincé entre la Colombie et le Pérou, deux importants exportateurs de cocaïne, le pays d’Amérique du Sud a été le terrain de guerres de gangs de plus en plus meurtrières depuis 2021.