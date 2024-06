PHOTO BERND VON JUTRCZENKA, ASSOCIATED PRESS

Margot Friedländer discute avec des membres de la famille de Mevlüde Genç, qui a donné son nom à une médaille décernée à des personnes s’étant illustrées dans leur lutte contre la haine et l’extrémisme. Mme Friedländer, survivante de l’Holocauste âgée de 102 ans, a reçu cette distinction à Berlin, en Allemagne, pour son combat contre le racisme et l’antisémitisme.