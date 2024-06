Israël et le Hamas en guerre, jour 242 Israël bombarde la bande de Gaza du nord au sud

(Rafah) Des bombardements aériens et des tirs d’artillerie israéliens ont visé mardi la bande de Gaza du nord au sud, des puissances occidentales et arabes exhortant Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à accepter le dernier plan de cessez-le-feu.