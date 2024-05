PHOTO TSAFRIR ABAYOV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) La jetée temporaire construite par les États-Unis permettant d’acheminer l’aide humanitaire aux Palestiniens affamés sera retirée de la côte de Gaza pour être réparée, après avoir été endommagée par une mer agitée et des intempéries, a annoncé mardi le Pentagone.

Tara Copp Associated Press

Au cours des deux prochains jours, la jetée sera retirée et envoyée à Ashdod, ville du sud d’Israël, où le commandement central américain la réparera, a déclaré aux journalistes la porte-parole du Pentagone Sabrina Singh. Cette dernière a indiqué que les réparations prendraient « au moins plus d’une semaine » et qu’ensuite la jetée devra être ancrée à nouveau dans la plage de Gaza.

Cette jetée, utilisée pour transporter l’aide humanitaire arrivant par la mer, est l’un des rares moyens par lesquels de la nourriture, de l’eau et d’autres fournitures parviennent aux Palestiniens qui, selon l’ONU, sont au bord de la famine au milieu de la guerre qui dure depuis près de huit mois entre Israël et le Hamas.

Ce revers est le dernier en date pour le quai de 320 millions, qui n’a commencé ses opérations qu’au cours des deux dernières semaines, a déjà fait trois blessés parmi les militaires américains et a vu quatre navires s’échouer en raison de la mer agitée.

Les livraisons ont également été interrompues pendant deux jours la semaine dernière après qu’une foule s’est précipitée sur des camions d’aide venant de la jetée et qu’un Palestinien a été abattu. Depuis, l’armée américaine œuvre avec les Nations unies et les responsables israéliens pour trouver des itinéraires alternatifs plus sûrs pour les camions, a annoncé vendredi le Pentagone.

La jetée était entièrement fonctionnelle jusqu’à samedi, lorsque la mer agitée a désamarré quatre des bateaux de l’armée qui étaient utilisés pour transporter des palettes d’aide des navires commerciaux vers la jetée. Le dispositif est ancré dans la plage et offre une longue chaussée permettant aux camions de transporter cette aide jusqu’au rivage.

Deux des navires se sont échoués à Gaza et deux autres sur la côte israélienne, près d’Ashkelon.

Avant les dégâts, la jetée avait commencé à fonctionner efficacement. Vendredi, plus de 820 tonnes d’aide alimentaire avaient été livrées depuis la mer jusqu’à la plage de Gaza par l’entremise de la jetée.

Les responsables américains ont souligné à plusieurs reprises que le quai ne pouvait pas fournir toute l’aide dont ont besoin les Gazaouis affamés et ont déclaré que davantage de points de contrôle pour les camions humanitaires devraient être ouverts.

À sa capacité maximale, la jetée apporterait suffisamment de nourriture pour 500 000 habitants de Gaza. Les responsables américains ont souligné la nécessité d’ouvrir des passages terrestres pour les 1,8 million de personnes restantes.

Les États-Unis ont également prévu de continuer à fournir des parachutages de nourriture, qui ne peuvent pas non plus répondre à tous les besoins.

L’intensification de l’offensive israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, a rendu impossible l’acheminement de l’aide par le point de passage, qui est une entrée importante pour le carburant et la nourriture à Gaza.

Israël affirme qu’il achemine son aide par un autre poste frontalier, Kerem Shalom, mais les organisations humanitaires soulignent que les opérations militaires israéliennes rendent difficile la récupération de l’aide pour qu’elle soit distribuée.