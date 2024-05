Israël et le Hamas en guerre, jour 228 Pas de répit à Gaza après la demande de mandats d’arrêt à la CPI

(Rafah) La guerre dévastatrice ne connaît pas de répit mardi à Gaza entre Israël et le Hamas qui ont dénoncé les mandats d’arrêt réclamés à la Cour pénale internationale (CPI) contre des dirigeants israéliens et du mouvement islamiste palestinien pour crimes de guerre et contre l’humanité présumés.