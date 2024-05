(Washington) Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est engagé lundi à maintenir l’envoi d’armes américaines en Ukraine alors que Kyiv fait face à l’un de ses moments les plus difficiles en raison d’une nouvelle attaque de la Russie.

Lolita C. Baldor et Tara Copp Associated Press

M. Austin et une cinquantaine de dirigeants de la défense d’Europe et du monde se sont réunis lundi pour coordonner davantage d’aide militaire à l’Ukraine alors que le pays tente de repousser une offensive russe dans le nord-est tout en lançant sa propre attaque sur la péninsule de Crimée occupée.

« Nous nous rencontrons pendant un moment de défis », a déclaré M. Austin, soulignant que la nouvelle attaque russe contre Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, montrait pourquoi l’aide est vitale. Il s’est engagé à maintenir l’expédition d’armes américaines « semaine après semaine ».

Lloyd Austin a dit aux journalistes que le groupe avait passé beaucoup de temps à parler du besoin crucial de l’Ukraine en matière de systèmes de défense aérienne, qui, selon lui, contribuent à repousser les attaques russes.

« Nous continuerons à faire pression pour garantir que l’Ukraine soit souveraine et puisse défendre ses citoyens et ses infrastructures civiles loin des lignes de front », a-t-il fait savoir à l’issue de la réunion.

S’exprimant aux côtés de M. Austin, le général Charles Q. Brown Jr., président du Comité des chefs d’état-major interarmées, a affirmé que même s’il n’est pas prévu pour l’instant de renvoyer des formateurs américains en Ukraine pour travailler avec les forces ukrainiennes, les États-Unis pourraient le faire après la guerre.

« Une fois que ce conflit sera terminé et que nous serons dans une meilleure situation, je suppose que nous pourrons faire revenir les formateurs », a-t-il dit.

Les États-Unis n’ont annoncé aucun nouveau programme d’aide lundi, alors que les forces ukrainiennes continuent de se plaindre du fait que les armes arrivent au compte-gouttes dans le pays après avoir été bloquées pendant des mois en raison de l’impasse du Congrès sur le financement.

Des responsables du Pentagone ont déclaré que les armes prépositionnées en Europe avaient commencé à entrer en Ukraine peu après l’approbation du financement de l’aide, fin avril. On ne sait pas exactement quelle quantité a atteint certaines lignes de front, où les troupes russes ont intensifié leurs assauts.

L’Ukraine en difficulté

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré vendredi lors d’une visite en Chine que l’offensive de Moscou dans la région de Kharkiv, au nord-est, visait à créer une zone tampon, mais qu’il n’était pas prévu de s’emparer de la ville.

Les troupes ukrainiennes se battent pour freiner l’avancée russe dans la région de Kharkiv, tout en intensifiant leurs attaques en Crimée, notamment contre les infrastructures militaires sur la côte de la mer Noire et dans la ville de Sébastopol occupée par la Russie.

L’Ukraine a du mal à envoyer suffisamment de troupes sur les lignes de front, alors que la guerre est dans sa troisième année et que les combats font des ravages. Dans le but d’augmenter le nombre de soldats, le président Volodymyr Zelensky a signé deux lois, autorisant les prisonniers à rejoindre l’armée et multipliant par cinq les amendes infligées à ceux qui tentent d’échapper au service militaire. La loi controversée de mobilisation entre en vigueur samedi.

Au cours des quatre semaines qui se sont écoulées depuis que le président Joe Biden a signé le programme d’aide étrangère de 95 milliards US, dont environ 61 milliards US pour l’Ukraine, les États-Unis ont envoyé 1,4 milliard US d’armes extraites des stocks du Pentagone et ont annoncé qu’ils fourniraient 6 milliards US de financement par le biais de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine.

Cette initiative finance des contrats à long terme avec l’industrie de la défense, ce qui signifie que les armes pourraient mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, à arriver.

Récemment, les États-Unis ont accepté d’envoyer des systèmes de missiles d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des roquettes à leur intention, ainsi que des munitions pour les systèmes de missiles sol-air avancés Patriot et National, des munitions d’artillerie, antiaériennes et antichars, et une gamme de véhicules blindés.

Le Département d’État a également approuvé un projet de vente d’urgence de HIMARS à l’Ukraine pour un montant estimé à 30 millions US. L’État a déclaré que l’Ukraine avait demandé à acheter trois systèmes de missiles, qui seraient financés par le gouvernement allemand.

Les États-Unis fournissent également des patrouilleurs côtiers et fluviaux supplémentaires, des remorques, des munitions de démolition, des missiles antiradiations à grande vitesse, des équipements de protection, des pièces de rechange et d’autres armes et équipements.

Les États-Unis ont désormais fourni environ 50,6 milliards US d’assistance militaire à l’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022.